Osiem do pięciu dla Biedronki

Radni gminy Rychliki podjęli uchwałę intencyjną dotyczącą budowy sklepu sieci Biedronka. Ośmiu z nich głosowało za, pięciu przeciw budowie dyskontu, jeden wstrzymał się o głosu. Zdania mieszkańców w tej sprawie również są podzielone, a pod wpisem wójta gminy na jego profilu na Facebooku rozgorzała na ten temat gorąca dyskusja.

Byłby to drugi dyskont w Rychlikach. Sklep sieci Biedronka miałby powstać na rozwidleniu dróg Rejsyty - Kwietniewo. Choć ma to być dopiero pierwszy kwartał 2023 roku, a inwestor musi spełnić kilka wymogów i procedur, to sprawa budowy Biedronki już podzieliła mieszkańców i radnych gminy.

- Sieć Biedronka chciałaby na naszej gminnej działce, usytuowanej na rozwidleniu dróg Rejsyty - Kwietniewo wybudować sklep. Prowadziłem wstępne rozmowy z przedstawicielami sieci, ale żadna decyzja nie zapadła. Z uwagi na mnożące się nieprawidłowe informacje i plotki informuję, że decyzję w tej sprawie podejmą nasi radni, dlatego poproszę rozmawiajcie z radnymi, sołtysami i przekażcie im swoje opinie, sugestie, czy taki sklep jest w gminie potrzebny. To radni na najbliższej sesji zdecydują, podejmując bądź nie uchwałę intencyjną w sprawie losów Biedronki – taki apel zamieścił wójt gminy Zbigniew Lichuszewski m. in. na swoim profilu na Facebooku.

26 listopada radni dali zielone światło budowie Biedronki w Rychlikach: za było ośmiu z nich, przeciwnych pięciu, jedna osoba wstrzymała się od oddania głosu.

„W końcu coś dla ludzi. Brawo”, „Super wiadomość”, „Gratuluję zarżnięcia drobnego handlu”, „Ciekawe gdzie mieszkańcy będą chodzić po zakupy w niedzielę po przysłowiową sól. Bez konkurencji i Biedronka będzie za droga”, „W tych małych sklepach w rozsądnych cenach kupuję dobry towar, często wcześniej zamawiam. Jestem przeciwny budowie dyskontów”, „Ciekawe co z tymi ludźmi, co pracują w tych naszych sklepach, mają iść na bruk, bo to jest ich jedyny zarobek - pytam”, „W Biedronce też można pracować”, „Najtańszy i w promocji towar jest tylko w Biedronce i Dino. Mięso można kupować w innych sklepach. W naszych sklepach towar jest bardzo drogi. Dla starszych i samotnych mieszkańców jest super”, „Super, wreszcie sklep powstanie i ceny będą niższe niż w tych sklepikach”, „Panie wójcie a pomyślał Pan o przedsiębiorcach Pana gminy ? Gdzie wpływy są z koncesji? Czy tylko dobro Państwa?” To tylko niektóre komentarze z internetowej dyskusji na ten temat.

Wójt Zbigniew Lichuszewski, podkreśla, że uchwała intencyjna nie ma mocy prawnej, jest jedynie zachętą dla inwestora.

- Będzie on musiał spełnić kilka wymogów, aby móc zainwestować w naszej gminie. Przypominam, że mówimy tu o roku 2023. Oddałem tę sprawę pod głosownie radnych, ponieważ są oni reprezentantami wybranymi przez mieszkańców. Wcześniej apelowałem, aby wsłuchali się w głosy swoich wyborców, a do mieszkańców, aby swoje zdanie przedstawili radnym. Podczas wstępnych rozmów z przedstawicielami sieci Biedronka mówili oni o 12-16 miejscach pracy w sklepie. Byłby to drugi dyskont w naszej miejscowości, przed budową Dino również odzywały się głosy o możliwym „upadku” sklepów prowadzonych przez lokalnych przedsiębiorców. Nic takiego się nie wydarzyło - mówi Zbigniew Lichuszewski.

Pytania dotyczące inwestycji wysłaliśmy również do biura prasowego sieci Biedronka, czekamy na odpowiedź.