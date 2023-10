Ośrodek zlikwidowali, pomieszczenia wydzierżawili

Władze powiatu elbląskiego zlikwidowały Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim. Dwie działki oraz budynki po placówce zostały wydzierżawione spółce komandytowej Zbigniew Gwoździewicz. - Nieruchomość zostaje wydzierżawiona celem świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem ludności - czytamy w ogłoszeniu wyniku przetargu na dzierżawę pomieszczeń po byłym MOW.

Ucieczki i środki psychoaktywne

Ośrodek zlikwidowano 31 sierpnia. - Stawia się w stan likwidacji jednostkę organizacyjną powiatu elbląskiego, czyli Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim oraz wchodzące w jego skład szkoły: Branżową Szkołę I stopnia oraz Szkołę Podstawową Specjalną - czytamy uchwale Rady Powiatu w Elblągu, która tę decyzję podjęła już w marcu tego roku.

Likwidację ośrodka poprzedziły kontrole warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty w MOW. Po nich Ośrodek Rozwoju Edukacji wstrzymał czasowo skierowania nieletnich do placówki.

- W placówce mają miejsce zdarzenia nadzwyczajne związane z niezapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom. Kadra pedagogiczna zwraca uwagę na brak wsparcia ze strony przełożonych, co wpływa na prawidłowość czynności prowadzonych w celu zapewnienia procesu resocjalizacyjnego. Organ prowadzący zwrócił się do warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty o weryfikację, czy podejmowane przez dyrektora działania naprawcze odnoszą właściwy skutek. Protokół kontroli wskazuje, że nie przełożyły się one na poprawę sytuacji. Dokumentacja wewnętrzna ośrodka jest niespójna, nadal mają miejsce zdarzenia nadzwyczajne związane z użyciem przemocy fizycznej, podejmowane są ucieczki, a wychowankowie stosują środki psychoaktywne – mogliśmy przeczytać w uzasadnieniu uchwały o zamiarze likwidacji MOW, którą radni powiatu podjęli już październiku 2022 roku.

Wstrzymanie skierowań do MOW w Kamionku Wielkim przyniosło skutki finansowe dla placówki. Różnica między planem budżetowym MOW a subwencją wynosiła w 2022 roku ponad 1,4 mln zł, w przeliczeniu na jednego wychowanka kwota wygenerowana z budżetu powiatu wynosi ponad 47 tys. zł. Zgodę na likwidację MOW wyraziło także Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Działki i budynki wydzierżawione

- Decyzją Zarządu Powiatu w Elblągu nieruchomości pozostałe po zlikwidowanym 31 sierpnia br. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym zostały przekazane w trwały zarząd powiatowej jednostce organizacyjnej, czyli Zakładowi Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim - mówi Maciej Romanowski, starosta elbląski.

Ten ogłosił przetarg na ich dzierżawę. Jest to sześć budynków o łącznej powierzchni ponad 2,8 tys. m kw. - Nieruchomość zostaje wydzierżawiona celem świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem ludności ludności. Okres dzierżawy nieruchomości to 3 lata - czytamy w dokumentach przetargowych.

W przetargu cena wywoławcza rocznego czynszu wynosiła 150 tys. zł. Stanęła do niego jedna firma - Zbigniew Gwoździewicz, spółka komandytowa. - Cena rocznego czynszu za dzierżawę budynków, jaką osiągnięto w przetargu to 151,5 tys. zł - czytamy w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim. Budynek wydzierżawiono na 3 lata.

Firma Zbigniewa Gwoździewicza była m. in. właścicielem hotelu Srebrny Dzwon w Kadynach.

Przypomnijmy, że MOW w Kamionku Wielkim było całodobową placówką resocjalizacyjno-wychowawczą, przeznaczoną dla chłopców w wieku od 12 do 18 lat, wymagających kształcenia specjalnego z uwagi na przejawiane cechy niedostosowania społecznego. MOW dysponuje 96 miejscami. Od lat ośrodek odnotowywał spadek liczby wychowanków. W 2021 roku przebywało tam 31 wychowanków, co stanowiło ok. 35 proc. możliwości placówki.