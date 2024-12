Ostatnia sesja w roku. Na koniec świątecznie

Dzisiaj (23 grudnia) odbyła się się VI sesja Rady Miejskiej w Elblągu. Radni wyczerpali porządek obrad w ciągu półtorej godziny, po czym nastąpiła bardziej uroczysta i świąteczna część. Zobacz zdjęcia.

W programie sesji Rady Miejskiej było 17 uchwał, z których najważniejsza to ta dotycząca budżetu miasta na 2025 rok. Przypomnijmy, że po raz pierwszy w historii przekroczy on miliard złotych. O szczegółach pisaliśmy tutaj.

Radni podjęli także decyzję w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż terenu, na którym mieści się obecnie przystań dzierżawiona przez OSW Fala czy w sprawie nagród i wyróżnień zawodnikom osiągającym sukcesy sportowe.

Sporo emocji, czego przedsmak mieliśmy podczas posiedzeń komisji, budził projekt uchwały z apelem do prezydenta, by przeprowadzić analizę dotyczącą bezpieczeństwa ekonomicznego elblążan z uwagi na rosnące czynsze i inne obciążenia. To projekt zgłoszony przez radnych PiS, o czym pisaliśmy tutaj.

Aktualizacja: Radni wyczerpali porządek obrad w ciągu półtorej godziny (o najważniejszych decyzjach piszemy w oddzielnych artykułach), po czym nastąpiła bardziej uroczysta część. Harcerze z Hufca Elbląg przekazali na ręce prezydenta Betlejemskie Światełko Pokoju, po czym z koncertem świątecznych piosenek wystąpili elbląskie Diamenty z Młodzieżowego Domu Kultury.

W sesji RM oraz spotkaniu świątecznym na zaproszenie władz miasta wzięli udział poprzedni prezydenci Elbląga: Witold Gintowt-Dziewałtowski, Grzegorz Nowaczyk i Witold Wróblewski, obecny wicewojewoda warmińsko-mazurski Mateusz Szauer, członek zarządu województwa Robert Turlej oraz biskup pomocniczy diecezji elbląskiej Józef Wysocki.

Zobacz film z uroczystej części.