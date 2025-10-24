Ostatnie pożegnanie Zdzisława Dubielli

30 października odbędą się uroczystości pogrzebowe Zdzisława Dubielli, profesora, rektora i założyciela Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych. O czym informuje Rodzina, Senat uczelni i społeczność akademicka AMSiNS.

Śp. prof. dr Zdzisław Andrzej Dubiella

(27 kwietnia 1938 – 22 października 2025)

Rektor, naukowiec, społecznik, inicjator i twórca szkolnictwa akademickiego w Elblągu.

Z głębokim żalem i poczuciem niepowetowanej straty żegnamy śp. prof. dr. Zdzisława Andrzeja Dubiellę – wybitnego naukowca, pedagoga i wizjonera, organizatora życia akademickiego, człowieka wielkiego serca, prawego charakteru i niezłomnych zasad.

Jego dorobek naukowy, pedagogiczny i organizacyjny tworzy trwały fundament elbląskiego życia akademickiego, a jego duch pozostanie niewyczerpanym źródłem inspiracji dla wszystkich, którzy wierzą w moc wiedzy, dobra i służby publicznej.

Cześć Jego Pamięci.

Pogrążona w żalu Rodzina,

Senat i Społeczność Akademicka

Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 30.10.2025 r. w Katedrze Świętego Mikołaja w Elblągu. Rozpoczną się modlitwą różańcową o godzinie 12:30, po której o godzinie 13:00 odprawiona zostanie Msza Święta żałobna.

Ceremonia pochówku odbędzie się na Cmentarzu Komunalnym Agrykola w Elblągu, sektor IV.