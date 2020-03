Ostrzegator w czasie epidemii. Ważne lokalne informacje

Zachęcamy mieszkańców do pobierania aplikacji ostrzegator, dzięki której w szybki sposób i na bieżąco można otrzymywać informacje, co ważnego dzieje się na terenie Elbląga.

Aktualne informacje na temat epidemii, ale także o gwałtownych zjawiskach pogodowych, sytuacji powodziowej, wypadkach, czy korkach można otrzymywać dzięki aplikacji na smartfony pn. Ostrzegator. Mieszkańcy, którzy pobiorą ją bezpłatnie na swoje telefony będą mogli szybciej dowiedzieć się o tym co ich bezpośrednio dotyczy.

Na wielu elbląskich telefonach

Do tej pory, w ciągu kilku lat funkcjonowania, Ostrzegatora pobrało ponad 6.800 elblążan. Warto pobrać go zwłaszcza teraz, kiedy do mieszkańców Elbląga kierowanych jest dużo informacji lokalnych dotyczących epidemii.

Jak pobrać?

Korzystanie z aplikacji nie wymaga aktywacji, zakładania konta, podawania danych osobowych oraz numeru telefonu. Działa od razu po zainstalowaniu! Wystarczy mieć włączoną funkcję lokalizacji.

Aplikacja Ostrzegator nie przesyła i nie gromadzi żadnych danych osobowych, takich jak numer telefonu, lokalizacja Twoja i miejsc, które Cię interesują, lista kontaktów, itp. Jest bezpłatna i nie przesyła żadnych reklam.

Ostrzegator jest mobilną aplikacją na smartfony, którą można pobrać całkowicie bezpłatnie na platformy Android oraz IOS.

Pobierz: Program można pobrać ze sklepu Google Play i z App Store

Mieszkańcy Elbląga mogą otrzymywać informacje m.in. z takich źródeł jak: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Missing Children Europe