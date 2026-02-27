Oszuści podszyli się pod EPWiK

W związku z informacją przekazaną przez Komendę Miejską Policji w Elblągu ostrzegamy mieszkańców przed próbami oszustwa polegającymi na podszywaniu się pod Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Do Policji zgłosiła się kobieta, która otrzymała wiadomość e-mail z informacją o zmianie numeru rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłat „za wodę”. Zorientowała się, że może to być próba oszustwa w momencie, gdy podczas realizacji przelewu środki nie zostały przekazane na wskazane w wiadomości – jak się okazało – zablokowane już konto.

Jak informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu, tego typu wiadomości mogą być próbą wyłudzenia pieniędzy. Oszuści wysyłają e-maile z informacją o rzekomej zmianie numeru rachunku bankowego. Często dołączona faktura wygląda identycznie jak oryginalna, a jedyną różnicą jest zmieniony numer konta.

Apelujemy o ostrożność:

nie dokonujmy przelewów na nowy numer rachunku wyłącznie na podstawie wiadomości e-mail,

każdą informację o zmianie numeru konta weryfikujmy bezpośrednio u źródła – poprzez oficjalną stronę internetową danej instytucji lub kontakt telefoniczny z jej biurem obsługi klienta,

zwracajmy uwagę na adres nadawcy oraz wszelkie nieprawidłowości w treści wiadomości.

W przypadku podejrzenia oszustwa należy niezwłocznie skontaktować się z Policją. Zachowajmy czujność! Szybka weryfikacja informacji może uchronić nas przed utratą pieniędzy.