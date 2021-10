Pacjenci: na sali jest koszmarnie zimno, śpimy w ubraniach. Szpital usunął awarię (aktualizacja)

- Tu leżą starsze osoby, które mają zapalenie płuc, a na oddziale nie ma ogrzewania od kilkunastu dni. Nie ma też ciepłej wody. Dlaczego nas nie przeniosą do innych sal? Przecież tak nie może być - mówią pacjenci Oddziału Chorób Płuc Szpitala Miejskiego w Elblągu. Szpital tłumaczy, że powodem jest awaria sieci ciepłowniczej. Dzisiaj w godzinach popołudniowych została ona usunięta i ogrzewanie w szpitalu jest włączone.

- Na salach jest tak zimno, że śpimy w ubraniach, to trwa kilkanaście dni. Nie ma też ciepłej wody. Na oddziale zimnica i smród niemytych ciał. Pielęgniarki przynoszą nam nawilżające chusteczki do podmywania się, ale tym się nie da dobrze umyć – mówi nasz Czytelnik, jeden z pacjentów Oddziału Chorób Płuc, Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu.

Kolejny z pacjentów podkreśla, że na tym oddziale są osoby z zapaleniem płuc.

- Czy one mogą leżeć w tak zimnej sali? Czy nie powinno się pacjentów rozmieścić w innych salach, czy nawet innych szpitalach? Poza tym w prysznicach zdemontowano słuchawki. Dlaczego? Nawet jeśli byłaby ciepła woda, to jak się polewać z takiej pompy? Powiedziano nam, że to dlatego, że kiedyś wykryto w nich bakterie jakąś. Ale to nie ma już innych rozwiązań, niż d... pod pompę. Samym wężem bez słuchawki bardzo trudno się opłukać, szczególnie starszej, chorej osobie – mówi pacjent.

Jak mówią pacjenci, w prysznicach zdemontowano słuchowki, fot. Czytelnik

Jak wyjaśnia szpital, brak ogrzewania spowodowany jest awarią sieci ciepłowniczej.

- Przerwa w dostawie ciepła z Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej do obiektów Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu w lokalizacji przy ul. Żeromskiego 22 w tym do Oddziału Chorób Płuc nastąpiła wskutek awarii sieci ciepłowniczej zewnętrznej między węzłem cieplnym a budynkiem głównym szpitala. Nastąpiło rozszczelnienie instalacji ciepłowniczej na odcinku ok. 50 mb. Awaria nastąpiła podczas uruchamiania instalacji w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego. W związku ze specyficznym umiejscowieniem awarii – w przełazowym kanale ciepłowniczym , usunięcie tego typu awarii wiąże się z dużym ryzykiem bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie prac spawalniczych w czynnym kanale ciepłowniczym. Spowodowało to konieczność odpowiedniego przygotowania prac związanych z wymianą uszkodzonego odcinka sieci ciepłowniczej od strony bhp w celu zminimalizowania ryzyka - informuje Małgorzata Adamowicz, rzeczniczka prasowa Szpitala Miejskiego w Elblągu

Jak informuje szpital, rozpoczęcie prac związanych z usunięciem awarii poprzez wymianę ok. 50 mb rurociągu powrotnego możliwe było od 5 października. Z tym dniem również nastąpiła konieczność wstrzymania dostaw ciepła do całego kompleksu szpitalnego przy ul. Żeromskiego 22.

- Biorąc pod uwagę znaczny zakres prac związanych z usunięciem awarii, jak również stopień ich skomplikowania w zakresie zabezpieczenia ryzyka związanego z bhp, usunięcie tej awarii zaplanowano do 12 października. Ogrzewanie pomieszczeń szpitala nastąpi tego dnia w godzinach popołudniowych - wyjaśnia Małgorzata Adamowicz.

Okazuje się, że demontaż słuchawek w prysznicach, to decyzja Sanepidu.

- Pomimo awarii ciepłowniczej nie wstrzymano dostawy ciepłej wody użytkowej. W Oddziale Chorób Płuc znajdują się węzły sanitarne wyposażone w prysznice dla pacjentów. Prysznice te nie są wyłączone z użytkowania, jedynie ze względu na podwyższoną zawartość bakterii legionella zgodnie z decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej czasowo zdemontowano sitka i perlatory w prysznicach. Stan taki potrwa do czasu otrzymania pozytywnego wyniku badania ciepłej wody użytkowej na zawartość bakterii legionella - informuje Małgorzata Adamowicz.

Aktualizacja: Dzisiaj wieczorem otrzymaliśmy informację od Małgorzaty Adamowicz, że w godzinach popołudniowych uruchomiono ogrzewanie w szpitalu. - Awaria została naprawiona i pacjenci mają już ogrzewane sale chorych - poinformowała rzeczniczka szpitala.