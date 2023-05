Państwo skupuje prywatne lasy i grunty

- Nadleśnictwo Elbląg jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia - czytamy w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie tej instytucji. Jak wyjaśnia Jan Piotrowski, rzecznik nadleśnictwa „celem zakupu jest zwiększanie lesistości kraju, a sposób zagospodarowania zależy od sytuacji na gruncie”.

"Chcemy zwiększyć powierzchnię lasów"

Już w lutym ubiegłego roku podczas wspólnej konferencji prasowej Józef Kubica, pełniący wówczas obowiązki dyrektora generalnego Lasów Państwowych oraz Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zapowiedzieli, że leśnicy będą wykupywać lasy i grunty z rąk prywatnych.

- Postanowiliśmy uruchomić specjalny program, który będzie skierowany do prywatnych właścicieli gruntów leśnych, program, który ma służyć zwiększeniu powierzchni lasów - mówił wówczas wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka. Jak wyjaśnił, chodzi o zwiększenie zasobów leśnych Skarbu Państwa.

Ogłoszenie o skupowaniu lasów i gruntów od prywatnych właścicieli ukazało się na stronie Nadleśnictwa Elbląg 8 maja. - Nadleśnictwo Elbląg jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia. Las lub grunt możne być nabyty w szczególności w przypadku jeśli: przylega do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych, w Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy jest przeznaczony do zalesienia, w powszechnej ewidencji gruntów opisany jest jako Ls, RV, RVI, RVIz, ma uregulowany stan prawny - możemy przeczytać m. in. w tym ogłoszeniu.

"Zalesienie to podstawowy cel"

Jak wyjaśnia Jan Piotrowski, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Elbląg, ogłoszenie o zakupie gruntów skierowane jest do każdego, kto jest właścicielem lasu.

- Mogą to być osoby prywatne, ale także inne podmioty. Podstawowym celem zakupionych przez nadleśnictwo gruntów jest ich zalesienie. Zakupione grunty stają się gruntami zarządzanymi przez Lasy Państwowe i zarzadzanie nimi nie jest w jakiś specjalny sposób inne niż pozostałymi gruntami Lasów Państwowych. Będą one służyły prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej. Przedmiotem zakupu mogą być grunty, które już na dzień sprzedaży są zalesione, zadrzewione, zakrzewione lub są wykorzystywane rolniczo – wyjaśnia Jan Piotrowski.

Rzecznik Nadleśnictwa Elbląg podkreśla, że celem „jest zwiększanie lesistości kraju, a sposób zagospodarowania zależy od sytuacji na gruncie”.

- Celem Lasów Państwowych jest zachowanie trwałości istnienia lasu, przy zachowaniu jego funkcji ochronnej względem lokalnej przyrody, funkcji społecznej, czyli udostępnianie lasu dla mieszkańców i turystów oraz gospodarczej, czyli dostarczanie drewna, przy zachowaniu równowagi pomiędzy tymi funkcjami. Dotychczas w Nadleśnictwie Elbląg nie było sytuacji, by drzewa na zakupionym gruncie podlegały natychmiast wycince – zaznacza Jan Piotrowski.

Ile za hektar?

Ile Nadleśnictwo Elbląg płaci za hektar lasu lub gruntu? - Ceny gruntów są mocno zróżnicowane i zależą między innymi od lokalizacji, rodzaju gruntu czy stanu na gruncie. Każda działka wyceniana jest indywidualnie. Podstawą do negocjacji jest operat szacunkowy niezależnego rzeczoznawcy majątkowego, który wycenia wartość gruntu wraz z drzewostanem - informuje rzecznik Nadleśnictwa Elblągu.

Dopytujemy również, co oznaczają skróty użyte w ogłoszeniu Nadleśnictwa Elbląg: Ls, RV, RVI, RVIz.

- Są to oznaczenia rodzaju oraz klasy bonitacyjnej gruntu i tak: Ls oznacza las, R oznacza grunty orne, a kolejne numery oznaczają klasę bonitacyjną gruntu: V gleby orne słabe, VI gleby orne najsłabsze, VIz gleby orne pod zalesienia – wyjaśnia Jan Piotrowski.

Jak możemy przeczytać w podsumowaniu zamieszczonym w Monitorze Leśnym (to niezależny blog oraz videoblog poświęcony tematyce gospodarki leśnej, łowieckiej, przemysłu drzewnego oraz ochrony przyrody w Polsce i na świecie – red.) w 2022 roku Lasy Państwowe skupiły od prywatnych właścicieli lasy i grunty do zalesienia o powierzchni blisko 930 hektarów i zapłaciły za nie ponad 32 miliony złotych, co w rezultacie daje średnią wartość gruntów leśnych na poziomie około 35 tysięcy złotych za jeden hektar.