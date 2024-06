Pasłęcki szpital się przebudowuje

Szpital Powiatowy w Pasłęku przygotowuje nową przestrzeń na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku ZOL-u.

Opracowanie projektowe ma obejmować najpierw inwentaryzację budynku w jego obecnym kształcie, w którym teraz mieści się laboratorium, dział farmacji i pomieszczenia po dawnym oddziale pediatrycznym. Planowana jest też inwentaryzacja konstrukcji istniejącego dachu na potrzeby robót rozbiórkowych poprzedzających nadbudowę. Projekt uwzględniać ma też wzmocnienia fundamentów w związku z nadbudową budynku o kolejną kondygnację.

W nowo powstającym ZOL-u powstaną m. in. sala ćwiczeń rehabilitacyjnych i terapii zajęciowej, pokój dziennego pobytu pacjenta, zespół pomieszczeń przyjęć do zakładu z sąsiadującym podjazdem dla karetek, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, dwa punkty pielęgniarskie, pokoje pielęgnacyjne pacjentów (kąpielowe) przystosowane do używania w nich specjalnych podnośników do przenoszenia pacjentów, minimum 4 izolatki, a także gabinety kadry kierowniczej, logopedy, psychologa. Projekt uwzględnia też pomieszczenia przeznaczone do dystrybucji posiłków, socjalne, szatnie, przestrzenie magazynowe, techniczne etc.

"Pokoje pacjentów, maksymalnie 2-osobowe, z bezpośrednim sąsiedztwem łazienki przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dopuszcza się 1 wspólną łazienkę na 2 sąsiadujące pokoje. W całym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym (preferowane rozmieszczenie na piętrach 1 i 2) należy zaprojektować min. 25 łóżek pacjentów. Wymaga się przy tym utworzenia 2-3 pokoi pacjentów z indywidualną łazienką" – czytamy w dokumentacji postępowania.

Kryterium branym pod uwagę w tym przetargu jest jedynie cena. Termin składania ofert upływa 8 lipca. Można wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wyłoniona w przetargu firma będzie miała czas na przygotowanie dokumentacji do 30 września.

"Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze i Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze zapewniają pielęgnację pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji, ale nie są samodzielni ze względu na stan zdrowia. Ośrodki sprawują opiekę medyczną całodobowo. Głównie obejmują opieką pacjentów przewlekle chorych, z niepełnosprawnością lub po ciężkiej chorobie albo zabiegu operacyjnym. Długość pobytu w zakładzie jest uzależniona od stanu zdrowia i oceny w skali Barthel (skala służąca do oceny sprawności pacjenta i jego potrzeb w zakresie opieki – red.)" - przypomina Ministerstwo Zdrowia.