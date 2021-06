Paulla i jej „Ostatnia noc”

W poniedziałek, 7 czerwca, w programie „Dzień Dobry TVN” odbędzie się telewizyjna premiera najnowszego singla Paulli - „Ostatnia noc”. Teledysk do utworu mieszkającej w Elblągu wokalistki można też już oglądać na YouTube. Wystąpił w nim jeden z finalistów programu „Top Model”. Zobacz zdjęcia z planu teledysku.

Za produkcję najnowszej piosenki Paulli, „Ostatnia Noc” odpowiada duet - Grizzlee oraz Don Juan Wielki (znany z MIYO).

- Nowoczesne brzmienia, światowy poziom i zaskakująca Paulla - tego jeszcze nie było na polskiej scenie muzycznej! Do piosenki „Ostatnia Noc” powstał równie niezwykły teledysk. Wystąpili w nim model, albinos Łukasz Bogusławski, finalista ostatniej edycji programu „Top Model”, a także aktor pochodzący z Maroka Marro Chalal. Połączenie tropikalnych palm, industrialnej windy oraz nowatorskiego podejścia do obrazu gwarantuje niezwykłe wrażenia wizualne, estetyczne i rzecz jasna, muzyczne – informuje menadżer artystki Rafał Zemke.

Teledysk do piosenki „Ostatnia noc” miał swoją premierę w piątek, 4 czerwca, na YouTube.

(fot. archiwum Paulli)

– Mój nowy teledysk jest utrzymany w tanecznym klimacie. Chciałam spróbować czegoś innego, więc troszeczkę traktuję to jako swego rodzaju wyzwanie. Piosenka zaskoczyła moich fanów. Jest inna, świeża, wakacyjna. Chciałabym się rozwijać, iść też z duchem czasu, ale jednocześnie zachować w tym siebie, więc szukaliśmy takiego półśrodka. Jak to zwykle u mnie, tekst też mówi o miłości. I chciałam, żeby to było coś innego, coś nowego, ale jednocześnie, żeby była w tym dawna Paulla i żeby była w tym cały czas prawda. Cały czas powtarzam, że słuchaczy można oszukać tylko raz, drugiej szansy nie ma, więc we wszystkim musi być jakaś dusza i prawda. Chciałabym się rozwijać jako artysta, ale też zachować siebie w tym wszystkim – mówi Paulla, dodając, że piosenkę nagrała w wersji polskiej i angielskiej. I deklaruje, że jeśli polska wersja osiągnie milion wyświetleń na YouTube, to wypuści angielską pod tytułem „Hold My Love”

2021 rok jest dla Paulli, która od dłuższego czasu mieszka w Elblągu, przełomowy pod względem artystycznym. Na początku kwietnia wydała utwór „To, co dał nam świat” w hołdzie dla Krzysztofa Krawczyka. Pod koniec maja wystąpiła na festiwalu w Opolu z własną interpretacją utworów „Życie jak wino” oraz „Życia mała garść”. Paulla zapowiada kolejne premiery na wrzesień i listopad.

