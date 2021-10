Październik w HSW

Festiwal roślin, koncert Korteza, Dni Papieskie, Kabaret Neo-Nówka, treningi z Marcinem Możdżonkiem oraz mecze ligowe piłkarek ręcznych Startu Elbląg – to atrakcje, jakie w październiku czekają na elblążan w Hali Sportowo-Widowiskowej. Wśród jesiennych propozycji HSW MOSiR każdy znajdzie coś dla siebie.

To będzie jesień pełna emocji na Hali Sportowo-Widowiskowej. Październik rozpoczynają Targi roślin doniczkowych, czyli raj dla tych, którzy chcą nadać swojemu wnętrzu niepowtarzalnego, naturalnego klimatu. Na specjalnie przygotowanych stoiskach będzie można nabyć małe i duże rośliny doniczkowe prosto z hodowli. Ich zaletą jest to, że jakość roślin jest zdecydowanie wyższa niż w marketach. Do klientów powinny przemówić także ceny, które zaczynają się już od 5 złotych. Jesienna edycja największego targu roślin doniczkowych odbędzie się w elbląskiej hali w weekend, 2-3 października. W sobotę klienci będą mogli odwiedzić targi w godz. 8.00-20.00, natomiast w niedzielę od 10.00 do 18.00. Wstęp na targi jest bezpłatny.

Kortez – Kwadro Tour

Dla melomanów sporą gratką powinien być koncert Kortez – Kwadro Tour, który w Elblągu zaplanowany jest na czwartek, 7 października, na godz. 20.00. Tej jesieni artysta odwiedza miasta, do których dawno nie zaglądał, a nawet takie, w których nigdy jeszcze nie koncertował. Na scenie zobaczymy zespół, z którym Kortez koncertuje od kilkunastu miesięcy. Na program koncertu, oprócz kluczowych piosenek z repertuaru Korteza, złoży się także kilka nowych kompozycji, jak i rzadziej wykonywane utwory. Koncert będzie miał charakter zasiadany i rozpocznie się punktualnie, tak więc organizatorzy uczulają, by przybyć na miejsce odpowiednio wcześniej.

Dni Papieskie

Po raz kolejny w Elblągu odbędą się Dni Papieskie upamiętniające rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Tegoroczne obchody odbędą się w czwartek, 21 października. W tym dniu o godz. 18.00 odbędzie się uroczysty koncert w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej, który uświetni występ Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza. Bezpłatne wejściówki na Galę już niebawem trafią do elblążan.

Trenuj z Mistrzem

Kolejna edycja tej wyjątkowej imprezy, podczas której środkowy reprezentacji Polski, Marcin Możdżonek, wciela się w rolę trenera, zawita także do Elbląga. 22 i 23 października halę sportową przy al. Grunwaldzkiej opanują miłośnicy siatkówki. Piątek należeć będzie do dorosłych miłośników siatkówki, których mistrz świata zaprasza na wyjątkowy trening. Natomiast sobota jawi nam się jako dzień sportowej rywalizacji młodzieżowych talentów.

Ideą treningów, które poprowadzi Marcin Możdżonek, jest propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i dorosłych oraz popularyzacja piłki siatkowej. Treningi są bezpłatne, a szczegółowy program spotkań siatkarskich z Mistrzem zostanie podany niebawem.

Piłkarki Startu w natarciu

O kolejne punkty w październiku w PGNiG Superlidze powalczą także piłkarki ręczne Startu Elbląg. Młody zespół z naszego miasta jak na razie ma za sobą pięć spotkań ligowych w których zdobył pięć punktów. Elblążanki będą chciały podreperować swój dorobek w meczach z Suzuki Koroną Handball Kielce oraz MKS FunFloor Perłą Lublin. Pojedynek z ekipą z Kielc odbędzie się w piątek, 15 października o godz. 17.45, natomiast w niedzielę, 24 października o godz. 17.00 do naszego miasta zawitają wielokrotne mistrzynie Polski, szczypiornistki z Lublina. Zwłaszcza ten drugi rywal będzie bardzo wymagający, ale z pomocą elbląskich kibiców, nasze piłkarski mogę pokusić się o niespodziankę.

20-lecie Neo-Nówki

Październikowe emocje zakończymy humorystycznym akcentem, w którym główną rolę zagra Kabaret Neo-Nówka. Czegoś takiego jeszcze na polskiej scenie kabaretowej nie było. 20-lecie Kabaretu Neo-Nówka to koncert, który zaskoczy widza nie tylko formą tekstową, ale również rozmachem przedsięwzięcia od strony wizualnej. Artyści gwarantują niezwykły jubileuszowy koncert w iście „neonówkowym” stylu czyli bez sztampy, z luzem, dużą dozą improwizacji i nowości. Jak zwykle kabaretowi na scenie będzie towarzyszył zespół Żarówki, który zadba o oprawę muzyczną całego wydarzenia. Występ Kabaretu Noe-Nówka odbędzie się w piątek, 29 października o godz. 20.00.