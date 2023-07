Pełnia sezonu, ale most się nie otwiera

- Nagłośnijcie sprawę nowego mostu w Nowakowie. Wiele jachtów nie może pod nim przepłynąć, bo w ten weekend nie będzie otwierany, jest też jakaś awaria. Nikt nas o niczym z wyprzedzeniem nie informuje, nigdzie nie można się dodzwonić z prośbą o pomoc. Jest środek sezonu, ludzie przyjechali z różnych stron kraju, by wypłynąć na zalew i przekop, a tu taka niespodzianka - skarżą się żeglarze. Dzisiaj w tej sprawie odebraliśmy kilka telefonów.

Obrotowy most w Nowakowie został oddany do użytku 5 lipca, kilka dni później zdemontowano 50-letnią konstrukcję pontonową. Problemów jednak nie udało się uniknąć, bo jak nam zgłaszają żeglarze, most obrotowy w weekend 15-16 lipca ma nie być w ogóle otwierany.

- Ani Urząd Morski, ani kapitanat portu nie informują o problemach z otwieraniem mostu. Do Elbląga przyjechali żeglarze z różnych stron kraju, by wypłynąć na zalew i przez przekop wypłynąć na zatokę. Niestety żeglugę blokuje nowy most, bo jachty bez złożenia masztów pod nim nie przepłyną. Nie wszyscy mają jak maszty złożyć z różnych powodów. Są na przykład goście ze Śląska, którzy wyczarterowali duży jacht i w weekend siedzą na przystani, bo nad zalew się nie dostaną. Kto im zwróci koszty? – pyta jeden z żeglarzy, który zadzwonił do naszej redakcji.

Podobne sygnały docierają do dyrektora Portu Morskiego Arkadiusza Zglińskiego, który w rozmowie z naszą redakcją zapewnił, że wystosował pismo do Urzędu Morskiego z wnioskiem o interwencję w tej sprawie.

- Jesteśmy zaskakiwaniu bez uprzedzenia informacjami o tym, że most w Nowakowie nie będzie otwierany, nie ma żadnego przepływu informacji. Nasi armatorzy też na tym tracą – twierdzi Arkadiusz Zgliński.

Dwa dni temu na swojej stronie na Facebooku Zarząd Portu Morskiego przekazał, że Budimex( (wykonawca drugiego etapu budowy drogi wodnej) poinformował o braku możliwości otwierania mostu 15 i 16 lipca. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że powodem jest brak ludzi do pracy przy weekendowej obsłudze przeprawy. Obsługa miała być wznowiona w poniedziałek, 17 lipca w godzinach 9, 12 i 15, ale w czwartek wieczorem na Facebooku Zarządu Portu Morskiego pojawiła się informacja, że most... uległ awarii. „O wznowieniu pracy mostu poinformujemy” – brzmi komunikat.

Próbowaliśmy dzisiaj skontaktować się telefonicznie zarówno z Urzędem Morskim w Gdyni jak i firmą Budimex. W urzędzie się nie udało, więc wysłaliśmy maila z pytaniami i czekamy na odpowiedź. Telefon odebrała za to dyrektor biura prasowego Budimexu, poprosiła o pytania smsem, obiecała że się odezwie, ale na razie odpowiedzi nie mamy.

Udało nam się za to porozmawiać z Józefem Zamojcinem, dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku, która to instytucja ma docelowo administrować mostem.

- Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu wszystkie formalności załatwimy, czekamy jeszcze na kilka szczegółowych informacji dotyczących m.in. gwarancji, zabezpieczenia pewnych miejsc przy moście przed dostępem osób postronnych – powiedział nam Józef Zamojcin. – Mamy przeszkolonych pracowników do obsługi mostu i jak tylko go przejmiemy w użytkowanie, będzie zapewniona obsługa we wszystkie dni. Rozumiem żeglarzy, ale proszę wziąć pod uwagę, że ten odcinek rzeki nadal stanowi plac budowy, cały czas trwają prace. – dodał dyrektor.

Pod mostem w Nowakowie mogą bez problemów przepływać mniejsze jednostki, prześwit wynosi 5 m.