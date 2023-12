Pięć lat temu połączyli siły, by walczyć z nowotworami

- Leczenie onkologiczne wymaga skoordynowanego działania wielu specjalistów. Udało się połączyć siły i utworzyć pięć lat temu Elbląskie Centrum Onkologii – mówi dr n. med. Iwona Ryniewicz-Zander, koordynator Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. W poniedziałek (11 grudnia) w szpitalu odbyła się konferencja prasowa podsumowująca pięć lat działalności Centrum.

Elbląskie Centrum Onkologii to projekt realizowany przez szpital wojewódzki we współpracy ze spółką NU-MED. Zapewnia kompleksową opiekę i szybką terapię onkologiczną w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Powstało w grudniu 2018 roku, czyli obchodzi piątą rocznicę utworzenia.

- Od lat szpital wojewódzki dysponuje wieloma oddziałami zabiegowymi, również oddziałami onkologicznymi, natomiast spółka NU-MED dołożyła do tego możliwość zastosowania radioterapii w leczeniu pacjentów onkologicznych. Ono wymaga bowiem skoordynowanego działania wielu specjalistów. Udało się te siły połączyć – mówi dr n. med. Iwona Ryniewicz-Zander, koordynator Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

W ciągu tych pięciu lat odbyło się 50 tys. konsyliów. – To oznacza, że wstępnej ocenie przed leczeniem poddaliśmy połowę pacjentów z tej liczby. Druga połowa są to ci sami pacjenci, lecz poddawani też dekonsylium, czyli jeszcze jednemu spotkaniu specjalistów po odbytym leczeniu. Z roku na rok tych konsyliów jest coraz więcej. Zarówno szpital jak i NU-MED powinny rozbudowywać bazę i zwiększać zasoby personelu, to jedyne ograniczenie obecnie. Dla pacjentów najważniejsze jest, że mają wszystkie usługi związane z leczeniem nowotworów w jednym miejscu – mówi Lekarz Marek Pietruszka, koordynator Centrum Kompetencji raka jelita grubego w szpitalu wojewódzkim.

Podczas konferencji zapowiedziano, że oddział onkologiczny i chemioterapii (dzienny) szpitala wojewódzkiego mają zostać zmodernizowane. Podkreślono, że nowoczesne leczenie onkologiczne zmierza obecnie do tego, by było jak najmniej inwazyjne i okaleczające pacjenta, a jednocześnie skuteczne.

Konferencja prasowa w szpitalu wojewódzkim, fot. Anna Dembińska

Jednym z takich nowoczesnych zabiegów jest brachyterapia, która jest stosowana w Elbląskim Centrum Onkologii w leczeniu nowotworu prostaty. Jest to rodzaj radioterapii, w której źródło promieniowania jest umieszczane bezpośrednio w zmianie nowotworowej. - Mamy tutaj urządzenie, w którym jest aktywne źródło. Za pomocą igieł wprowadzamy je do wewnątrz prostaty pacjenta, ono promieniuje w niej i niszczy komórki nowotworowe. Jest to celowana terapia, po prostu źródło promieniowania wprowadzamy w konkretne miejsce – tłumaczył Rafał Mężykowski, fizyk medyczny w NU-MED, podczas prezentacji sprzętu służącego do tego zabiegu.

Przypomnijmy, że Elbląskie Centrum Onkologii zapewnia kompleksową opiekę i szybką terapię onkologiczną układu moczowego, w tym raka gruczołu krokowego, nerki, pęcherza moczowego, układu rozrodczego, czyli raka szyjki macicy, jajników, trzonu macicy, a także układu oddechowego, w tym raka płuca, czy układu pokarmowego, w tym raka jelita grubego, trzustki, wątroby, żołądka, odbytnicy. Zajmuje się również leczeniem pacjentów z nowotworami mózgu, tarczycy, gardła, krtani, twarzoczaszki i piersi.

Bezpłatna infolinia dla pacjentów: 800 777 333.