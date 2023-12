Pięć sal i pięćdziesiąt trzy miliony

Pod koniec stycznia nowy blok operacyjny Szpitala Miejskiego będzie mógł przyjąć pierwszych pacjentów. Jego budowa kosztowała 53 mln zł, do dyspozycji chirurdzy mają pięć sal operacyjnych. Zdjęcia.

Jak szacuje Jacek Wójcik, zastępca dyrektora ds. lecznictwa zamkniętego w Szpitalu Miejskim, w nowym bloku rocznie będzie można wykonać sześć tysięcy zabiegów. – Mamy pięć sal operacyjnych, dwie dla pacjentów oddziału urazowo-ortopedycznego, jedna dla pacjentów oddziałów chirurgicznych, jedna dla pacjentów pododdziału chirurgii ręki oraz jedna dla pacjentów chirurgii dziecięcej – mówi Jacek Wójcik.

To zaszeregowanie sal operacyjnych nie jest ścisłe, wynika ono z ich podstawowego wyposażenia. – Oczywiście mogą one służyć także innym oddziałom. Każdy ze stołów operacyjnych ma nośność 450 kg. Sale wyposażone są w niezbędny sprzęt anestezjologiczny, kolumny chirurgiczne z diatermiami (służą do hamowania krwawień – red.), są też monitory do podglądania zdjęć rentgenowskich. To szczególnie przydatna rzecz podczas operacji ortopedycznych. Mamy również możliwość transmisji przebiegu operacji dla celów dydaktycznych – wyjaśnia Jacek Wójcik.

Oprócz sal operacyjnych jest też sala, do której trafia pacjent bezpośrednio po operacji, z tyłu każdej sali operacyjnej są drzwi techniczne, przez które wywozi się odpady medyczne, zużyte narzędzia i sprzęt. Cały obiekt jest klimatyzowany i wyposażony we wszystkie niezbędne media oraz instalacje teletechniczne. Sale operacyjne mają stropy laminarne z filtrami HEPA (pozwala to utrzymać czystość pyłową i mikrobiologiczną na właściwym poziomie – red.).

Blok operacyjny z zewnątrz (fot. Anna Dembińska)

Zdaniem Mirosława Gorbaczewskiego, dyrektora Szpitala Miejskiego, budowa nowego bloku operacyjnego to najważniejsze przedsięwzięcie w historii tej placówki. - W 2016 roku prezydent Elbląg wyznaczył nam zadanie połączenia dwóch szpitali miejskich. Wiedzieliśmy, że nie będzie to łatwe zadanie. Stworzyliśmy bardzo ambitną koncepcję i dzisiaj to połączenie w pełni dochodzi do skutku. Na projekt otrzymaliśmy dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego, dotację z Urzędu Miejskiego w Elblągu, zaangażowaliśmy własne środki i uruchomiliśmy kredyt – mówi dyrektor Gorbaczewski.

Budowa bloku oraz jego wyposażenie kosztowały 53 mln zł. – Było to skomplikowane przedsięwzięcie, które nam skomplikowało się jeszcze bardziej przez covid, potem inflację. Z placu budowy zszedł wykonawca. Udało się to wszystko jednak przezwyciężyć - dodaje dyrektor Gorbaczewski.

Uroczyste otwarcie nowego bloku operacyjnego odbyło się w poniedziałek (18 grudnia) z udziałem między innymi władz miasta, parlamentarzystów, przedstawicieli szpitali i innych placówek medycznych.

- Konsolidacja szpitali była nie tylko zmianą ich struktury organizacyjnej, ale udało nam się podnieść ich stopień referencyjności, a to pozwoliło sięgnąć nam po środki unijne. Gdyby tych pieniędzy nie było, to nie byłoby tej inwestycji – powiedział podczas otwarcia nowego bloku operacyjnego Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.