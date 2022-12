Piekarczyk już bez wędki

Ponad tydzień temu na Starówce stanęło 5 figurek Piekarczyka. Niestety, jedna z nich została już zniszczona. Policja szuka sprawców.

Przypomnijmy. Piekarczyki, podobnie jak wrocławskie krasnale, stanowić mają atrakcję turystyczną. Sygnalizują swoją obecnością, że miejsce, w którym zostały ustawione, jest z jakiegoś powodu ważne dla Elbląga. Jedną z figurek można znaleźć na Moście Wysokim, do niedawna był to Piekarczyk z wędką. Niestety ktoś figurkę zniszczył, odrywając i łamiąc wędkę.

- W nocy z wtorku na środę doszło do uszkodzenia jednego z Piekarczyków. Wandale urwali Piekarczykowi wędkę, na szczęście nie wrzucając jej do wody. W naszym mieście funkcjonuje miejski monitoring, który zarejestrował zdarzenie. Jednak zwracamy się z prośbą do mieszkańców: jeśli jesteście świadkami aktów wandalizmu na mieniu publicznym, które jest naszym wspólnym dobrem, prosimy o reagowanie i jak najszybsze skontaktowanie się z Komendą Miejską Policji lub Strażą Miejską. Sprawa została zgłoszona na policję i trwają czynności związane z ustaleniem tożsamości sprawców oraz okoliczności zdarzenia - napisał Urząd Miejski w Elblągu na swoim profilu na FB.

