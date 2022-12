Piekarczyk sztuk pięć

Pięć figurek Piekarczyka pojawiło się na starówce dla promocji Elbląga. Dziś (7 grudnia) nad rzeką Elbląg odbyła się poświęcona inicjatywie konferencja prasowa. Zobacz zdjęcia.

Przypomnijmy. Piekarczyki, podobnie jak wrocławskie krasnale, stanowić mają swego rodzaju atrakcję turystyczną. Sygnalizują swoją obecnością, że miejsce, w którym zostały umiejscowione, jest z jakiegoś powodu ważne dla Elbląga. Warto zaznaczyć, że proponowane lokalizacje i atrybuty Piekarczyków w formie graficznej lub opisowej przedstawiali w tym roku mieszkańcy, propozycji wpłynęło niemal 60.

- Mam nadzieję, że te Piekarczyki dobrze się przyjmą - mówił o inicjatywie prezydent Witold Wróblewski. Podkreślał, że realizacje to niewielkie, 50-centymetrowe mosiężne figurki i mają stanowić dodatkową atrakcję promującą Elbląg. - Całość (5 figurek - red.) to ok. 77 tys. zł brutto – odniósł się do kosztów przedsięwzięcia prezydent.

- Dziękuję bardzo wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, którzy zaproponowali ich (Piekarczyków – red.) wygląd - mówiła Małgorzata Adamowicz, przewodnicząca klubu radnych PO, który zaproponował ustawienie figurek. - Myślę, że na tych pięciu Piekarczykach nie poprzestaniemy – zaznaczyła. Wskazała też, że niektóre mogą się pojawić w przyszłości także poza starówką.

Gdzie znaleźć figurki?

Fot. Anna Dembińska

Piekarczyka z książką pod Biblioteką Elbląską. Pomysłodawcami byli Bartosz Łukasik, Izabela Lauterbach, Alisa Sokalava, dzieci z Przedszkola nr 19 w Elblągu, Paweł Wilkus i Szymon Zachariasz. Piekarczyka z gęsim piórem spotkamy przy I Liceum Ogólnokształcącym. Pomysłodawcą był Paweł Wilkus. Piekarczyka z kotwicą znajdziemy na Bulwarze Zygmunta Augusta. Pomysłodawcami byli: dzieci z Przedszkola nr 19 w Elblągu i Szymon Zachariasz. Piekarczyk z wagą szalkową stoi na Moście Wysokim, pomysłodawczynią jest Karolina Nita. Przy Moście Wysokim jest też Piekarczyk z wędką, jego pomysłodawcami byli Paweł Wilkus i Szymon Zachariasz.

- Wszystkie nadesłane propozycje zostały przedstawione komisji, która dokonała wyboru 10-ciu najlepszych z nich. Następnie mieszkańcy Elbląga wybierali 5 najlepszych, głosując podczas konsultacji społecznych na platformie „Elbląg Konsultuje” - przypominają miejskie media społecznościowe.