Pierwsza w kolekcji Paszczaka (Opowieści z lasu, odc. 266)

Nasza dzisiejsza bohaterka jako pierwsza pojawiła się w kolekcji Paszczaka, przyjaciela znanej wszystkim dzieciom, sympatycznej rodziny Muminków. - Prawdopodobnie nie jest to przypadek, że to właśnie złoć żółta pierwsza trafiła do tej kolekcji, bo gdy chcemy rozpocząć swoja botaniczną przygodę, warto zrobić to wczesną wiosną, kiedy ilość świeżych roślin jest jeszcze niewielka – mówi Jan Piotrowski, leśnik z Nadleśnictwa Elbląg.

- Pierwszymi kwiatami pojawiającymi się wiosną są geofity, czyli rośliny, które niekorzystny dla nich czas spędzają pod ziemią w „uśpieniu” - opowiada Jan Piotrowski. Do tej grupy należy wiele różnych roślin, między innymi te żyjące w terenach suchych, gdzie woda pojawia się tylko raz w roku. W naszej szerokości geograficznej są to najczęściej rośliny związane z lasami liściastymi. Najbardziej sprzyjającym momentem do rozwoju dla rodzimych geofitów jest czas, gdy na wiosnę robi się już ciepło, a na drzewach nie ma jeszcze liści zasłaniających światło. - W tym roku to właśnie teraz jest ten moment, gdy w lasach Nadleśnictwa Elbląg pojawiają się kolorowe dywany pięknie kwitnących roślin - podkreśla Jan Piotrowski. Do geofitów należy także złoć żółta, pojawiła się w lasach, ale także zerdzewieniach, parkach, zaroślach czy ogrodach. Jest rośliną dość powszechną. Portal Encyklopedia Leśna informuje, że "ta wczesnowiosenna bylina ma w łupinie jedną cebulę główną (bez cebulek bocznych), liść odziomkowy pojedynczy, z białawą nasadą, równowąskolancetowaty, do 8 mm szerokości, w górze kapturkowaty. Dwa liście łodygowe, osadzone pod kwiatostanem, różnią się wielkością i kształtem. Dolny jest dłuższy od górnego i od niego szerszy (lancetowaty). Kwiaty po kilka na długich, wyprostowanych szypułkach, 3-krotne. Człony okwiatu od wewnątrz żółte i połyskujące, a na zewnątrz zielonawe i matowe". Tak jak wiele roślin, także złoć żółta ma właściwości lecznicze. Stosuje się ją podczas infekcji górnych dróg oddechowych, nieżytu gardła i zakażenia zatok, znajduje także zastosowanie przy leczeniu zakażonych ran i liszai. Jednak należy zachować dużą ostrożność podczas jej stosowania, gdyż daje odczyn alergiczny u wielu osób, może także powodować halucynacje. - Lepiej jest więc ruszyć na spacer do lasu w poszukiwaniu tej niewielkiej, lecz dość łatwej do odnalezienia rośliny, aby umieścić ją np. w swoim fotograficznym zielniku, do czego gorąco zachęcamy – dodaje leśnik z elbląskiego nadleśnictwa.

oprac. TB