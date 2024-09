Pierwszy krok do przebudowy stadionu przy Krakusa

Ponad 400 tysięcy złotych kosztował remont miejskiego budynku, z którego na co dzień korzystają piłkarze Concordii Elbląg. Można powiedzieć, że to pierwszy krok do modernizacji całego obiektu przy ul. Krakusa, by stał się bazą lekkoatletyczno-piłkarską. Do budżetu miasta na wrześniowej sesji zostanie wprowadzone 770 tys. złotych na dokumentację inwestycji, a miasto będzie się ubiegać o jej dofinansowanie z funduszy unijnych – zapowiedział dzisiaj prezydent Michał Missan.

Przy Krakusa zapachniało świeżością na razie w budynku biurowo-socjalnym, który przeszedł generalny remont. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który administruje całym obiektem, we współpracy z Concordią Elbłąg (która z budynku korzysta) dostosował go do wymogów licencyjnych PZPN, dzięki czemu dzieci, młodzież i dorośli trenujący w Concordii zyskali nowe szatnie, zaplecze socjalne i miejsce do regeneracji po treningach i meczach.

- Warto podkreślić, że generalny remont został przeprowadzony metodą gospodarczą, a wszystkie możliwe czynności wykonywali pracownicy MOSiR. Poniesione wydatki to kwota ponad 335 tysięcy złotych.Jeśli prace, które wykonano we własnym zakresie, zlecono by na zewnątrz w przetargu, wówczas kwota ta wyniosłaby około 530 tysięcy złotych – mówi Adam Krause, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który przeprowadził gruntowny remont budynku, a we współpracy z Elbląskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej odnowił także drogę dojazdową do stadionu.

Swoją cegiełkę - 111 tys. złotych - dołożyła też Concordia, która wyremontowała pomieszczenia klubowe, a także część instalacji i wyposażyła szatnie w szafki dla zawodników. Zrekultywowała również zieleń na boisku treningowym i zainstalowała piłkochwyt. – To była prawdziwa przyjemność, że mogliśmy to wspólnie wyremontować. Myślę, że wyszło bardzo dobrze – stwierdził Sebastian Drewek, prezes Concordii. – Sporo jest jeszcze do zrobienia, trwają rozmowy z miastem na temat szczegółów.

- Bardzo bym chciał ze wszystkim klubami tak dobrze współpracować, bo to poprawia warunki do trenowania zawodnikom – młodzieży i dorosłym – podkreślał prezydent Michał Missan. Jednocześnie dodał, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej 19 września do budżetu na ten rok będzie wprowadzona kwota 770 tys. zł na przygotowanie dokumentacji projektowej stadionu lekkoatletycznego, który ma powstać przy Krakusa.

Michał Missan mówił dzisiaj o planach związanych z budową stadionu lekkoatletycznego. Na zdjęciu również: Sebastian Drewek, Adam Krause i Arkadiusz Kolpert (fot. Mikołaj Sobczak)

- Zgodnie z moją obietnicą wyborczą dążymy do stworzenia tu nowoczesnego stadionu lekkoatletycznego. Na ten rok zabezpieczamy 770 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Przetarg na dokumentację będzie ogłoszony jeszcze w tym roku. W roku przyszłym natomiast będziemy składali wniosek o dofinansowanie modernizacji obiektu. Rozważamy tu różne źródła – Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur oraz zapowiadane programy ministerialne – dodał Michał Missan.

Jak zapewniał prezydent, przy Krakusa będzie miejsce i dla piłkarzy, i dla lekkoatletów. Nie chciał na razie jednak zdradzać szczegółowych rozwiązań, podobnie jak mówić o planach związanych z wykorzystaniem budynku po byłym stadionowym hotelu, który również nadaje się do remontu.

– Chciałbym, by były hotel służył lekkoatletom. Mam pewien pomysł na ten budynek, ale nie chciałbym mówić o szczegółach, bo w grę wchodzą rozmowy z partnerem, który jest zainteresowany współpracą, a nie mamy jeszcze wszystkiego ustalonego. Niewykluczone, że remont budynku będzie też częścią dokumentacji stadionu, ale proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Pamiętamy o tym budynku i również chcemy go zagospodarować – odpowiedział Michał Missan, dopytywany przez naszą redakcję