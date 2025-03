Pij kranówkę! Korzyści dla zdrowia, środowiska i portfela

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody – to doskonała okazja, by zastanowić się nad naszym codziennym wyborem napojów i docenić wartość wody z kranu. Choć wciąż pokutują mity o jej niskiej jakości, w rzeczywistości jest to jedno z najlepszych i najbardziej ekologicznych źródeł nawodnienia. Dlaczego warto pić kranówkę? Oto kilka kluczowych powodów.

1. Zdrowie przede wszystkim Kranówka podlega rygorystycznym kontrolom i spełnia surowe normy jakościowe, które gwarantują jej jakość. Zawiera cenne minerały, takie jak wapń czy magnez, które wspierają zdrowie kości i układu nerwowego. Elbląska kranówka, wydobywana z 51 studni głębinowych, jest wodą średnio zmineralizowaną, czyli znajdziemy w niej 500-1500 mg składników mineralnych na litr. Najzdrowiej pić ją bezpośrednio z kranu, bez stosowania filtrów. 2. Oszczędność pieniędzy Kupowanie wody butelkowanej to zbędny wydatek. Litr elbląskiej kranówki kosztuje mniej niż 1 grosz, podczas gdy woda w butelce to wydatek nawet kilku złotych. Roczne oszczędności mogą sięgać setek złotych! 3. Mniej plastiku, czystsza planeta Produkcja plastikowych butelek przyczynia się do degradacji środowiska. Wybierając kranówkę, redukujemy ilość odpadów i ograniczamy ślad węglowy związany z transportem i produkcją plastiku. 4. Wygoda i dostępność Nie trzeba nosić ciężkich zgrzewek wody ze sklepu – wystarczy odkręcić kran, by cieszyć się świeżą wodą. Uzdatnianie – czyli gwarancja dobrej wody Zanim woda trafi do naszych kranów, przechodzi przez wieloetapowy proces uzdatniania. Jest filtrowana, oczyszczana z zanieczyszczeń i dezynfekowana. W naszych stacjach uzdatniania wody stosowany jest 2-stopniowy system uzdatniania, który zachowuje naturalne wartości. Dzięki temu że woda wydobywana jest z ujęć głębinowych ma stałą temperaturę i stały skład, dlatego do jej uzdatniania możemy stosować zawsze tę samą, sprawdzoną technologię. Elbląska kranówka jest także regularnie badana, co potwierdza jej całkowita zdatność do picia bez dodatkowej obróbki. Badania takie przeprowadzają Laboratorium Badania Wody Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, akredytowane laboratoria zewnętrzne, oraz laboratoria Inspekcji Sanitarnej Jakość wody przeznaczonej do spożycia w Polsce regulowana jest zarówno przez krajowe przepisy, jak i unijne regulacje: Dyrektywa (UE) 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa dopuszczalne poziomy substancji chemicznych, biologicznych i fizycznych w wodzie pitnej. Zobowiązuje państwa członkowskie do monitorowania wody i eliminowania ewentualnych zagrożeń.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (ostatnia nowelizacja z 2023 r.) określa szczegółowe normy dla Polski, dostosowane do wymogów UE.

Ustawa Prawo wodne reguluje gospodarkę wodną i nakłada obowiązki na przedsiębiorstwa wodociągowe w zakresie uzdatniania i dystrybucji wody. EPWiK odpowiada za jakość wody dostarczanej do budynku (w tym za infrastrukturę wodociągową), ale nie odpowiadamy za stan instalacji wodociągowej wewnątrz budynku. W skrajnych przypadkach (bardzo stare rury i armatura w złym stanie) jakość kranówki może być obniżona, ale szybki obieg wody w rurach powoduje znikomy wpływ instalacji na chemiczną jakość wody, dlatego – zazwyczaj – można ją śmiało pić! A jeśli masz uzasadnione obawy o stan instalacji w swoim domu, skontaktuj się z administratorem budynku, który odpowiada za instalację wewnętrzną lub z instalatorem wod-kan. W najbliższych dniach przybliżymy Wam tajniki uzdatniania wody – śledźcie naszego Facebooka Pamiętaj – wybierając wodę z kranu, dbasz o siebie i planetę. Światowy Dzień Wody to doskonała okazja, by wprowadzić tę zdrową i ekologiczną zmianę na stałe!

EPWiK