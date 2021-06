Piknik Rainforest Challenge Poland na Modrzewinie

W niedzielę (27.06) Rainforest Challenge Poland zaprosił elblążan na Modrzewinę. Wyjątkową atrakcją, szczególnie dla najmłodszych były jazdy terenowe po torze RFC. Zobacz zdjęcia.

- Atrakcją jest z pewnością możliwość przejechania się autami terenowymi po torze na Modrzewinie i sprawdzenie, jak to wygląda w rzeczywistości. Jest również nasz partner, grupa Szafa, dzięki której elblążanie mają możliwość strzelania dynamicznego i statycznego z ASG do celu. Zaprosiliśmy na przejażdżki nie tylko dzieci, ale również dorosłych. Jeździmy spokojnie, asekuracyjnie, jest więc bardzo bezpiecznie. Auta są przygotowane w teren: mają klatki i pasy. Zapraszamy wszystkich mieszkańców - mówi Jakub Urbankiewicz z RFC Poland, organizator pikniku.

Chętnych do przejażdżek na torze RFC nie brakowało już od godz. 11, kiedy to piknik się rozpoczął.

- Pierwszy raz jechałem takim samochodem. Było super, szczególnie na tym odcinku, gdzie są strome zjazdy i podjazdy. Gdy jechaliśmy z górki, to trochę serce mi mocniej zabiło, ale w sumie to się nie bałem - mówi 10-letni Jakub, który przyszedł na piknik z tatą.

- Syn spróbował, to i ja musiałem. Taka przejażdżka po torze, to również spora frajda dla dorosłych. Niesamowite jest to, jaką moc mają te auta. Aż miło słucha się odgłosu ich silników - mówi pan Marek.

Piknik zorganizowano na dawnym poligonie na Modrzewinie, w godz. 11-18.