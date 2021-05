Ponad 2,2 tys. osób podpisało się już pod petycją przeciwko budowie ulicy Wschodniej między Bażantarnią a Górą Chrobrego. W niedzielę organizatorzy akcji zapraszają do Bażantarni na „Piknik z petycją”.

- Już w najbliższą niedzielę będzie okazja spotkać się z nami przy stoliku. Porozmawiać, podpisać petycję, wymienić doświadczeniem i poznać nasze stanowisko. Od godz. 10 szukajcie nas w okolicy polany z wiatami. Chętnie odpowiemy na wszelkie nurtujące Was pytania, posłuchamy śpiewu ptaków i wystawimy nosy do wiosennego słońca (mamy nadzieję, że będzie). Weźcie ze sobą nieprzekonanych znajomych lub tych, którzy nie mają możliwości cyfrowego podpisania petycji przeciwko budowie obwodnicy przez Bażantarnię. Teraz my będziemy mieć głos. A Wy razem z nami! - piszą organizatorzy akcji na swoim profilu facebookowym.

Przypomnijmy, że w Internecie trwa zbiórka podpisów przeciwko budowie ulicy Wschodniej w lokalizacji proponowanej przez władze miasta. Pod petycją podpisało się już ponad 2,2 tys. osób. Trwa też zbiórka podpisów wśród zwolenników tej lokalizacji, którzy rozpoczęli swoją akcję tydzień później i mają obecnie kilkanaście podpisów poparcia.

Tymczasem władze miasta w ostatnich dniach tłumaczyły, że planują budowę ulicy a nie obwodnicy i że drugi etap tej inwestycji (który ma przebiegać między Bażantarnią a Górą Chrobrego) nie jest jeszcze zaprojektowany i będzie podlegał społecznym konsultacjom. Uważają, że inwestycja nie odetnie Bażantarni od Góry Chrobrego, bo – jak podkreślił wiceprezydent Janusz Nowak – możliwe jest zbudowanie przejść nad ulicą dla turystów i zwierząt.