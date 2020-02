Piotr Putko: Dobry czas na budowę domu w Elblągu

W naszym mieście liczba pozwoleń budowlanych wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Koszt budowy domu w Elblągu z piwnicą i poddaszem o powierzchni nieco ponad 200 m2 do stanu surowego wynosi w tej chwili około 184 tys. zł, natomiast budowa takiego samego domu do stanu zamkniętego wyniesie prawie 210 000 zł. Przy relatywnie tanim kredycie na taką inwestycję łatwiej zrozumieć, dlaczego tyle osób z Elbląga zaczyna się teraz budować - wyjaśnia Piotr Putko, ekspert finansowy z firmy “Grupa Ekspertów Finansowych w Elblągu.”

- Budowa własnego domu. Marzenie lub życiowy cel. Co trzeba zrobić i jakie warunki spełnić, aby otrzymać kredyt na budowę? Możemy prosić o kilka najważniejszych wskazówek, które mogą być bardzo przydatne podczas tego procesu. Chodzi nam również o ten osławiony wkład własny – co zrobić kiedy nie mamy na niego środków finansowych?

Piotr Putko: Zacznijmy od nazewnictwa. Kredyt na budowę domu bardzo często jest nazywany kredytem budowlano-hipotecznym. Wynika to z faktu, iż tak naprawdę łączy on w sobie dwa różne sposoby kredytowania naszej inwestycji. Kiedy jesteśmy w trakcie budowania domu, jest to typowy kredyt budowlany. W momencie jednak, gdy ten etap inwestycji zostaje zakończony i nasz dom jest oddany do użytku, finansowanie bankowe zamienia się w kredyt hipoteczny. Oczywiście, przeznaczenie takiego kredytu nie ulega zmianie, wciąż obejmuje on zbudowanie nieruchomości. Ale zmianie ulega sposób kredytowania inwestycji na dwóch jej etapach. W związku z tym przekształceniu ulegają również warunki oraz zabezpieczenia takiego kredytu. Pytanie zawierało również zakres wkładu własnego. Zgadzam się, wiele osób planujących budowę domu nie ma dodatkowych oszczędności, które mogą stanowić wkład ale posiada odpowiednią działkę pod zabudowę. Natomiast aktualnie obowiązujące rekomendacje wskazują, że banki mogą traktować działki jako wkład własny przy kredycie budowlanym. To powinno ośmielić wiele osób.



- W potocznej opinii wnioski o przyznanie kredytu na budowę domu są skomplikowanie, to prawda?

- Powiedziałbym, że są czasochłonne. W momencie, kiedy staramy się o kredyt na budowę domu – często zależy nam na czasie. Chcemy jak najprędzej przejść do czynów po długim okresie planowania. Dlatego warto wypełniać wnioski z pomocą specjalistów jakimi niewątpliwie są eksperci z Grupy Ekspertów Finansowych w Elblągu. Sporządzenie takiej dokumentacji będzie znacznie łatwiejsze pod okiem specjalistów i przy tym również mniej stresujące dla nas samych. Tym bardziej, że do wniosku należy również dołączyć wszelkie wymagane przez bank dokumenty.

- Pytanie techniczne. W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku kredytowego otrzymujemy pieniądze, którymi zarządzamy czy środkami dysponuje bank?

- Musimy mieć świadomość tego, iż pozyskane pieniądze nie są wypłacane od razu w całości. Przyznana nam suma jest podzielona na transze, które będą nam wypłacane wraz z ukończeniem kolejnych etapów budowy domu. Natomiast samo rozliczenie transz pieniężnych odbywa się za pomocą foto-inspekcji, a nie jak często sądzą Klienci na podstawie faktur.

- Czyli kluczowe jest rozsądne planowanie każdego etapu inwestycji?

- To kiedy otrzymamy konkretną kwotę na nasze konto, zależy ściśle od harmonogramu prac budowlanych oraz tego czy wywiązujemy się z planu naszej inwestycji. Bank ma prawo cały czas kontrolować postęp prac, a jeśli stwierdzi jakiekolwiek opóźnienia, często dochodzi do zawieszenia wypłacania następnych transz kredytu. W niektórych przypadkach bank może także zdecydować o nałożeniu kary finansowej na klienta lub nawet do zerwania umowy kredytowej, jeśli opóźnienia są znaczne. Dlatego też Grupa Ekspertów Finansowych w Elblągu tworząc razem z naszymi klientami harmonogram prac, podchodźmy do niego racjonalnie.

- Jest też jeszcze jedna, chyba kluczowa, zaleta takiego kredytu.

- Piotr Putko. Kredyt na budowę domu w Elblągu lub najbliższej okolicy nadal jest relatywnie tani – stopy WIBOR pozostają na niskim poziomie. To z pewnością przekonuje wielu do tego, aby realizować swoje marzenie jakim jest budowa własnego domu. Dodam, że pomoc doradcy kredytowego zdecydowanie zwiększa szanse na otrzymanie środków finansowych na budowę domu. Z racji codziennej praktyki na bieżąco znam oferty wielu banków i wiem, jakie kryteria stosują poszczególne podmioty. Fachowe doradztwo przyda się też w przypadku osób, które nie są pewne, czy mają wystarczającą zdolność kredytową i w zasadzie od tego możemy zacząć. Poniżej znajdą Państwo telefon do mnie, proszę o kontakt i zapraszam do biura, gdzie sprawdzimy na jaki kredyt może liczyć Wasza rodzina.

Grupa Ekspertów Finansowych

Armii Krajowej 7-8, I piętro

wejście od ul. Pestalozziego

82-300 Elbląg

