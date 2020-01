Planujemy komfortowy sklep spożywczy – charakterystyka przygotowana pod klienta

Wielu właścicieli sklepów nie zdaje sobie sprawy, jak ważny jest układ lad, regałów i sposób poruszania się klientów po sklepie zdeterminowany przez ustawienie wyposażenia. Jeden niewielki błąd w ustawieniu i klienci będą omijać sklep spożywczy „szerokim łukiem”.

Projektowanie to początek udanej sprzedaży w sklepie spożywczym i odpowiedniego zarządzania towarowaniem. O samym zarządzaniu towarowaniem można przeczytać w artykule „Jak zarządzać asortymentem w sklepie spożywczym?”. Już w fazie projektu często decydują się losy wysokich obrotów. Kreowanie odpowiedniego kierunku ruchu wewnątrz sklepu, układ mebli, układ działów produktowych i dobór wyposażenia są podstawowymi elementami dobrego projektu. Faza tworzenia szkicu sklepu to dobry czas na zaproponowanie idealne układu, takiego jak rzędowy, pętlowy i o nieograniczonym ruchu klientów. Są to po trzy podstawowe układy sklepów stosowane niezależnie od ich wielkości. W jakich sklepach najlepiej zastosować określony układ?

Sklep o układzie rzędowym

Jest to najlepsza opcja dla sklepów o małej i średniej powierzchni. Używana jest, gdy najważniejszymi czynnikami są łatwość zatowarowania oraz optymalne wykorzystanie regałów. Sprawdza się najlepiej w takich branżach jak sklepy spożywcze, zabawkowe, księgarnie czy drogerie.

Układ ten pozwala na optymalne zagospodarowani ścian narożników oraz centrum pomieszczenia. Rzędy regałów są proste w towarowaniu i nawigowaniu kategoriami sklepu.

Dobry i sprawdzony układ pętlowy

Typ ten jest idealny dla sklepów o małej powierzchni. Świetnie optymalizuje małą przestrzeń handlową. Dobrze sprawdza się w niewielkich sklepach spożywczych osiedlowych, salonach prasowych, kioskach czy sklepach specjalistycznych.

Układ pętlowy definiuje drogę, jaką pokona w sklepie każdy klient. W znaczący sposób pozwala wyeksponować towary w taki sposób, aby klient miał szybki przegląd oferty. Zagospodarowane są zarówno wszystkie ściany, jak i centrum sali sprzedaży.

Brak ograniczeń, czyli układ o nieograniczonym ruchu

Trzecim podstawowym typem układów sklepów jest nieograniczony przepływ ruchu. Pozwala on zdecydowanie na efektowną ekspozycję towarów i kreatywne zagospodarowanie powierzchni. Świetnie sprawdza się wielkopowierzchniowych sklepach spożywczych, odzieżowych, drogeriach czy w gastronomii.

W tym wypadku największe znaczenie ma kreatywność i produkty premium. Egzotyczne owoce, ekskluzywne słodycze mogą zostać wyeksponowane w formie „choinek” piramid czy innych nietypowych kształtów.

Poza układem również ważna jest kolejność wykładania towarów spożywczych, ich odpowiednie zestawienie tematyczne czy stworzenie spójnych kolekcji. Nie można zapominać, że odpowiednie ustawienie i zarządzanie to zespół naczyń połączonych.

