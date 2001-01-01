Płatny system parkowania w Szpitalu Miejskim

Szpital Miejski, podobnie jak wcześniej wojewódzki, zamontował system płatnego parkowania na terenie placówek przy ul. Żeromskiego i Komeńskiego. Pierwsze 30 minut postoju jest bezpłatne, każda kolejna godzina to koszt 4 zł. Zobacz zdjęcia.

Szpital Miejski zainwestował w automatyczny system parkowania, zamontował szlabany, kamery, uruchomił kasy parkingowe. Placówka sama zarządza tym systemem, który kosztował prawie 590 tys. zł. Wcześniej w 2023 roku zbudowano 30 nowych miejsc parkingowych przy ul. Komeńskiego i 40 nowych miejsc przy Żeromskiego.

Pierwsze 30 minut postoju w tej strefie płatnego parkowania na terenie szpitala jest bezpłatne, każda kolejna godzina to koszt 4 zł. Dostępne są też abonamenty (szczegółowy cennik tutaj).

- Z opłat zwolnione są osoby z niepełnosprawnościami posiadający odpowiednie uprawnienia – informuje Małgorzata Adamowicz, rzecznik prasowy Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II.

System parkingowy działa od 4 sierpnia.

Jakie są opinie Czytelników, którzy już korzystali z systemu parkingowego w tym miejscu? Zapraszamy do merytorycznej dyskusji w komentarzach.