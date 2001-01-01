UWAGA!

Płatny system parkowania w Szpitalu Miejskim

 Elbląg, Płatny system parkowania w Szpitalu Miejskim
(fot. Anna Dembińska)

Szpital Miejski, podobnie jak wcześniej wojewódzki, zamontował system płatnego parkowania na terenie placówek przy ul. Żeromskiego i Komeńskiego. Pierwsze 30 minut postoju jest bezpłatne, każda kolejna godzina to koszt 4 zł. Zobacz zdjęcia.

Szpital Miejski zainwestował w automatyczny system parkowania, zamontował szlabany, kamery, uruchomił kasy parkingowe. Placówka sama zarządza tym systemem, który kosztował prawie 590 tys. zł. Wcześniej w 2023 roku zbudowano 30 nowych miejsc parkingowych przy ul. Komeńskiego i 40 nowych miejsc przy Żeromskiego.

Pierwsze 30 minut postoju w tej strefie płatnego parkowania na terenie szpitala jest bezpłatne, każda kolejna godzina to koszt 4 zł. Dostępne są też abonamenty (szczegółowy cennik tutaj).

- Z opłat zwolnione są osoby z niepełnosprawnościami posiadający odpowiednie uprawnienia – informuje Małgorzata Adamowicz, rzecznik prasowy Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II.

System parkingowy działa od 4 sierpnia.

Jakie są opinie Czytelników, którzy już korzystali z systemu parkingowego w tym miejscu? Zapraszamy do merytorycznej dyskusji w komentarzach.

A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Skandal, aby jadąc do szpitala płacić za parking.
    gerhbrftjrf(2025-08-13)
  • Szokujące jest to że za wszystko trzeba płacić. Najgorsze jest to że za mały napój gazowany 200ml w każdej knajpie czy restauracji trzeba płacić 12 złotych kiedy puszka tego samego napoju o wyższej ilości bo 330ml kosztuje 2,99 złotego w sklepie. W hurtowni pewnie jeszcze mniej. To jest przykre i smutne bez względu na to kto rządzi.
  • Opinie są takie, że to czyste złodziejstwo. Nikt tam nie jeździ biznesowo ani urlopowo i jednodniowe parkowanie powinno być bezpłatne.
  • Totalnie nie rozumiem tego pomysłu...
  • Nawet na chorych trzeba się nachapać. Karma wraca.
  • czy miejski czy wojewódzki parkingi płatne - nie jeździ się do szpitala do przyjemności. A kasę robią na tym że ludzie chorują, nie dość że na wszystko latami czekasz to jeszcze na każdym kroku płać za coś dodatkowo. kasę ktoś przygrania tylko.....
  • Te szpitale w tym mieście, unikać i jak mozna leczyć się w Gdańsku lub Olsztynie !
  • Bycie rzecznikiem prasowym w szpitalu to bardzo odpowiedzialna rola.
