Płonął budynek gospodarczy

10 grudnia (czwartek) kilkanaście minut po godz. 22 służba dyżurna Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odebrała zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego. Do pożaru doszło w miejscowości Chruściel w gm. Płoskinia. W chwili dojazdu pierwszych wozów bojowych straży pożarnej budynek gospodarczy objęty był przez płomienie. Na szczęście ogień nie przeniósł się na sąsiednie zabudowania, zlokalizowane w bezpośrednim otoczeniu płonącego budynku. Do działań gaśniczych skierowano trzy pojazdy z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, strażaków z Wojskowej Straży Pożarnej oraz strażaków – ochotników z jednostki OSP Płoskinia. Strażacy oprócz gaszenia pożaru prowadzili również działania gaśnicze zmierzające do powstrzymania płomieni przed przedostaniem się na obiekty sąsiednie. Kilkadziesiąt minut intensywnie prowadzonych działań gaśniczych pozwoliło na opanowanie pożaru. Następnie strażacy przystąpili do żmudnej pracy związanej z dogaszeniem ukrytych zarzewi ognia na pogorzelisku i prac rozbiórkowych. Działania na miejscu pożaru zakończono około godz. 01:00.