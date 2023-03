PO: Nasz program jest w budowie

- W ramach akcji „Tu jest przyszłość!” odwiedzamy praktycznie wszystkie miasta w Polsce. W każdym województwie odbywamy ponad 100 spotkań. Słuchamy Polaków. W każdym regionie spotykamy się w gronie parlamentarnym i pracujemy nad programem dla Polski, który mamy nadzieję wprowadzić po jesiennych wyborach do parlamentu – mówił podczas konferencji prasowej senator Jerzy Wcisła (KO), która odbyła się w środę, 15 marca.

Senator Jerzy Wcisła oraz Michał Missan, szef elbląskich struktur Koalicji Obywatelskiej, przekazali podczas konferencji dwa elementy programu, który, jak to nazwali jest „alternatywą dla tego, co się obecnie dzieje”. - Słuchamy ludzi i pytamy o to, jak wyobrażają sobie Polskę w przyszłości. Nasz program jest w budowie, ale pewne jego komponenty są już przygotowane – mówił senator Jerzy Wcisła.

Politycy mówili między innymi o programie „Kredyt 0 procent”. - Proponujemy kredyt 0 procent na zakup pierwszego mieszkania dla osób do 45 roku życia. Oznacza to, że kredytobiorca spłaca tylko pożyczony kapitał, żadnych odsetek. Co to oznacza dla kredytobiorcy? Przy kredycie na 500 tys. zł na 25 lat, rata kredytu wynosi ponad 4.179 zł. W przypadku kredytu 0 procent wyniesie 1.700 zł. To trzy razy mniej. Odsetki i marże weźmie na siebie państwo. Przy kredycie 500 tys. zł, kredytobiorca zapłaci mniej o 770 tys. zł odsetek – wyjaśniał senator Jerzy Wcisła.

Jak podkreślał senator, aby uzyskać taki kredyt, wystarczy, że dwie osoby będą pracowały i zarabiały nawet minimalną pensję. To też ma spowodować, że osoby chcące uzyskać kredyt nie będą zadawalały się pracą na czarno i życiem z socjalnych zapomóg.

Michał Missan mówił natomiast o pakiecie dla przedsiębiorców, który szykuje Koalicja Obywatelska.

- PIT tylko od opłaconych faktur, czyli wprowadzimy kasowe rozliczenie podatku dochodowego dla podatników o przychodach poniżej 2 mln euro. Przeniesiemy obowiązek wypłaty całego zasiłku chorobowego na ZUS dla pracowników zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach. Urzędy Skarbowe staną się Centrami Obsługi Podatnika, w których przedsiębiorcy uzyskają niezbędną pomoc. Kontrole zostaną przeniesione do Urzędów Ochrony Interesów Majątkowych Skarbu Państwa. Wprowadzimy prostą i czytelną składkę zdrowotną - skończymy z absurdami wywołanymi przez Polski Ład, na przykład płacenie składki zdrowotnej od sprzedaży samochodu – mówił Michał Missan.