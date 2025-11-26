Po pożarze szpital wstrzymuje planowe przyjęcia pacjentów

- Szpital Miejski przy u. Komeńskiego w sensie medycznym działa bez zakłóceń, pacjenci są zabezpieczeni – mówi prezydent Elbląga Michał Missan po nocnym pożarze w budynku administracyjnym. Dyrekcja szpitala zdecydowała o wstrzymaniu planowych przyjęć nowych pacjentów. Zobacz film.

Pożar wybuchł na poddaszu remontowanego właśnie budynku administracji Szpitala Miejskiego. Strażacy ugasili go w kilka godzin, na szczęście nikomu nic się nie stało.

- Szpital działa w tym sensie medycznym bez zakłóceń, pacjenci są zabezpieczeni. Najważniejsze jest to, że służby szybko zadziałały, udało się ugasić pożar – mówił Michał Missan, prezydent Elbląga na konferencji prasowej zwołanej o 6 rano przed szpitalem.

- Straż pożarna została zadysponowana po godzinie 2 do pożaru budynku administracyjnego na terenie szpitala miejskiego w Elblągu. Na miejsce strażacy zastali pożar poszycia dachowego, pożar był w pełni rozwinięty, zajmował większą część konstrukcji dachu – relacjonował mł. brygadier Piotr Woliński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, dowodzący akcją gaśniczą. - Na miejscu pracowało 27 strażaków, dziewięć zastępów. Po około trzech godzinach pożar został całkowicie ugaszony. Nie było osób poszkodowanych.

Jak poinformowała dyrekcja szpitala, przychodnie specjalistyczne przy ul. Komeńskiego będą dzisiaj funkcjonować bez zakłóceń, część szpitalna również.

(fot. RG)

- Natomiast ze względu na konieczność przeprowadzenia oględzin całego obiektu, na razie na chwilę obecną wstrzymujemy przyjęcia planowe do szpitala - poinformował Jacek Wójcik, zastępca dyrektora ds. leczniczych Szpitala Miejskiego w Elblągu.

Zarówno władze miasta jak i dyrekcja szpitala nie chcą spekulować na temat przyczyn pożaru. – Pozostawmy wyjaśnienie przyczyn policji i prokuratorowi – mówili, pytani przez naszą redakcję.

Budynek administracji był od dłuższego czasu remontowany. - Jest w trakcie termomodernizacji. Był wymieniany i docieplany dach, były wymieniane okna. W zasadzie już ta inwestycja powinna zbliżać się do końca... – powiedział Mirosław Gorbaczewski, dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu.

Wjazd na teren szpitala od ul. Komeńskiego jest obecnie niemożliwy.