Po pożarze szpital wstrzymuje planowe przyjęcia pacjentów

- Szpital Miejski przy u. Komeńskiego w sensie medycznym działa bez zakłóceń, pacjenci są zabezpieczeni – mówi prezydent Elbląga Michał Missan po nocnym pożarze w budynku administracyjnym. Dyrekcja szpitala zdecydowała o wstrzymaniu planowych przyjęć nowych pacjentów. Zobacz film.

Pożar wybuchł na poddaszu remontowanego właśnie budynku administracji Szpitala Miejskiego. Strażacy ugasili go w kilka godzin, na szczęście nikomu nic się nie stało.

- Szpital działa w tym sensie medycznym bez zakłóceń, pacjenci są zabezpieczeni. Najważniejsze jest to, że służby szybko zadziałały, udało się ugasić pożar – mówił Michał Missan, prezydent Elbląga na konferencji prasowej zwołanej o 6 rano przed szpitalem.

- Straż pożarna została zadysponowana po godzinie 2 do pożaru budynku administracyjnego na terenie szpitala miejskiego w Elblągu. Na miejsce strażacy zastali pożar poszycia dachowego, pożar był w pełni rozwinięty, zajmował większą część konstrukcji dachu – relacjonował mł. brygadier Piotr Woliński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, dowodzący akcją gaśniczą. - Na miejscu pracowało 27 strażaków, dziewięć zastępów. Po około trzech godzinach pożar został całkowicie ugaszony. Nie było osób poszkodowanych.

Jak poinformowała dyrekcja szpitala, przychodnie specjalistyczne przy ul. Komeńskiego będą dzisiaj funkcjonować bez zakłóceń, część szpitalna również.

(fot. RG)

- Natomiast ze względu na konieczność przeprowadzenia oględzin całego obiektu, na razie na chwilę obecną wstrzymujemy przyjęcia planowe do szpitala - poinformował Jacek Wójcik, zastępca dyrektora ds. leczniczych Szpitala Miejskiego w Elblągu.

Zarówno władze miasta jak i dyrekcja szpitala nie chcą spekulować na temat przyczyn pożaru. – Pozostawmy wyjaśnienie przyczyn policji i prokuratorowi – mówili, pytani przez naszą redakcję.

Budynek administracji był od dłuższego czasu remontowany. - Jest w trakcie termomodernizacji. Był wymieniany i docieplany dach, były wymieniane okna. W zasadzie już ta inwestycja powinna zbliżać się do końca... – powiedział Mirosław Gorbaczewski, dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu.

Wjazd na teren szpitala od ul. Komeńskiego jest obecnie niemożliwy.

- Jeżeli tylko będzie możliwe, wejdziemy do budynku z prokuraturą. Grupa dochodzeniowa-śledcza dokona oględzin i również w tym będzie brał udział biegły do spraw pożarnictwa celem ustalenia zarzewia pożaru – poinformował Marek Tarwacki, zastępca komendanta policji w Elblągu.

  • Zdaje się że szpitale i tak wstrzymują operacje bo pieniądze zamiast na leczenie są przeznaczane na 13 i 14.Szpitale zadłużone na ponad 20 mld a na dodatkowe emerytury ponad 30 mld ROCZNIE ! Jaki suweren takie priorytety
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz Pokaż ten wątek
    5
    8
    Priorytety pislamistów(2025-11-26)
  • To juz jakiś koszmar, przyczyny??
  • Przez budynek administracji wstrzymać przyjęcia pacjentów, którzy czekali parę miesięcy na planowany zabieg. ???
  • Wstrzymywanie planowanych orzyjec pacjentów to jest niekonstutucyjne dzyskanie na szkodę obywatela Polski, ktoś ten szpital pociągnie do odpowiedzialności karno, sądowej. Pożar był tylko dachu budynku administracji szpitala a nie całego szpitala. Więcej Ukraińców niech ten szpital zatrudnia...
  • @Priorytety pislamistów - może za dużo płacimy lekarzom i pielęgniarkom, obniżyć im pensje ze 100 tysięcy zł na miesiąc na 7,5 tysiąca to wystarczy na wszystkie zabiegi
  • Ano ! Wiele adaptacji poddasza zrobiłem w życiu (40lat pracy) bywały różne technologie, ta aktualna wydaje się perfekcyjna, folia aluminiowa niby zabezpiecza przed pożarem, niby ? Skoro już było na ukończeniu to duża kasa poszła na marne. Powód ? Niech prokurator dochodzi prawdy ale z życie pokazuje że ogień bez winy człowieka sam się rzadko pojawia, zbyt wiele widziałem bezmyślności i niedbalstwa na remontach, kuchenki elektryczne, grzałki itp. Dziś może też ktoś tam śpi, koczuje i pali papierosy ? Jedno jest pewne kasy nie odzyskamy tylko ponownie zainwestujemy w remont !
  • @:() - najważniejsza jest administracja nie leczenie pacjentów, baz administracji to lekarze nie wiedzieli y czy wziąć 50,100,czy 300 tysięcy za miesiąc pracy
  • @Johny Bimberek - A czy ty wiesz że gdyby nie Ukraińcy to leczył byś się salcesonem obrzędowym ?
  • To straż w nocy czuwa, nie śpi ?
  • Przez lata nie było takich akcji. Pierw wysypisko. Teraz szpital. Infrastruktury krytyczne miasta. Przypadek ? Oby tak.
