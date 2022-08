Pobity na śmierć na Hetmańskiej

Przy ul. Hetmańskiej znaleziono w sobotę rano ciało 43-letniego mieszkańca Elbląga. Mężczyzna miał liczne obrażenia, między innymi głowy.

- Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności śmierci 43-letniego mieszkańca Elbląga. Mężczyzna został odnaleziony dzisiaj (6 sierpnia) po godzinie 4 przy ul. Hetmańskiej po telefonie od mieszkanki Elbląga. Miał obrażenia między innymi głowy – informuje Jakub Sawicki z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. - Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza, prokurator, biegły. Wykonujemy czynności zmierzające do ustalenia sprawcy. To wszystko, co na chwilę obecną mogę powiedzieć o sprawie.

Dochodzenie jest prowadzone pod kątem pobicia ze skutkiem śmiertelnym.