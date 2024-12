Podczas jarmarku zagłosuj w budżecie

Już tylko do 8 grudnia 2024 r. można oddać głos na wybrane projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie wzięli udziału w głosowaniu.

Głos można oddać drogą internetową wypełniając kartę do głosowania dostępną pod linkiem: Budżet Obywatelski 2025 Elbląg – link będzie aktywny do końca dnia 8 grudnia 2024 r. Zapraszamy także do głosowania w Urzędzie Miasta przy ul. Łączności 1 w godzinach pracy urzędu. Dodatkowo przygotowaliśmy specjalny punkt do głosowania przed Ratuszem Staromiejskim, który będzie czynny w trakcie Elbląskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, tj. w piątek 6 grudnia w godzinach 15-20, w sobotę 7 grudnia w godzinach 11-20 oraz w niedzielę 8 grudnia w godzinach 11-18.