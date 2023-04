Podziel się jedzeniem

Nie wyrzucajmy jedzenia z wielkanocnego stołu, podzielmy się nim z najbiedniejszymi. Dwie elbląskie jadłodzielnie są otwarte całą dobę. Można tam przynosić żywność, która została nam po świętach.

Jak informuje Bank Żywności ponad połowa z nas kupuje na święta zbyt wiele jedzenia. W efekcie część potraw ze świątecznego stołu trafia do śmietnika. - W Polsce w każdej sekundzie przez cały rok wyrzucanych do kosza jest około 153 kg żywności - możemy przeczytać na stronie Banku Żywności. Można tego uniknąć, np. przekazując żywność potrzebującym. Przypomnijmy, że w Elblągu są jadłodzielnie, w których możemy zostawić żywność osobom potrzebującym. Jedna jadłodzielnia (lodówka) Banku Żywności znajduje się przy ul. Związku Jaszczurczego 17 (tzw. hotelowiec), druga przy ul. Stefczyka 7.

- Jadłodzielnie są czynne całą dobę. Wiele osób potrzebujących do nich zagląda, niestety jest mniej tych, którzy chcą podzielić się żywnością, która im została ze świątecznego stołu. Serdecznie do tego zachęcamy – mówi Teresa Bocheńska, prezes Banku Żywności w Elblągu.

Jak czytamy na stronie Banku Żywności, w 2022 roku Banki Żywności wsparły ok. 1,5 mln osób potrzebujących w Polsce, przekazując łącznie ponad 58 tys. ton żywności na cele społeczne. W Polsce 1,6 mln osób żyje poniżej poziomu skrajnego ubóstwa, co oznacza, że na miesięczne utrzymanie dysponują one kwotą mniejszą niż 692 zł, czyli ok. 23 zł dziennie. Jednocześnie co roku marnuje się 4,8 mln ton żywności.