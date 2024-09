Pół miliona na murawę

Na czwartkowej sesji elbląscy radni jednogłośnie podjęli decyzję o przeznaczeniu w tegorocznym budżecie miasta 500 tys. złotych na opracowanie dokumentacji podgrzewanej murawy na stadionie przy ul. Agrykola. Autopoprawkę w tej sprawie wprowadził prezydent Elbląga.

„Nowy stadion do Elbląga” to hasło kibiców Olimpii, obecne w wielu miejscach przestrzeni publicznej. Prezydent Elbląga Michał Missan budowy całkiem nowego stadionu w kampanii wyborczej nie obiecywał, mówił za to o etapowej modernizacji istniejącego obiektu przy ul. Agrykola. W ten sposób nawiązał do działań swojego poprzednika Witolda Wróblewskiego, który w minionej kadencji złożył do ministra sportu wniosek o dofinansowanie prac modernizacyjnych. Od października 2023 roku (czyli czasów poprzedniego rządu) elbląski wniosek opiewający na kwotę prawie 6,9 mln zł widnieje na liście zakwalifikowanych do dofinansowania, ale ostatecznej decyzji nadal nie ma.

- Dowiadywałem się w sprawie wniosku w ministerstwie. Procedura cały czas trwa, tyle wiem na dzisiaj – powiedział nam Michał Missan. Dodał, że „niezwłocznie” ogłosi przetarg na opracowanie dokumentacji podgrzewanej murawy. – Tak, by prace mogłyby ruszyć w przyszłym roku. Jedynym problemem czasowym może być to, że zaplanowaliśmy wizyty studyjne na inny stadionach, by nasi merytoryczni pracownicy mogli zobaczyć, jak takie rozwiązania tam funkcjonują. Nie sądzę, by ta bariera czasowa była długa. Jak tylko będziemy gotowi i będziemy mieli specyfikację, ogłosimy przetarg na wykonanie.

Przypomnijmy, że wniosek, który jeszcze za rządów prezydenta Witolda Wróblewskiego miasto wysłało do ministerstwa dotyczy wykonania podgrzewanej murawy i przebudowy żelbetowej trybuny zachodniej, która ma być zadaszona, oświetlona i posiadać również instalację fotowoltaiczną. W projekcie mowa także o budowie nowego ogrodzenia oraz zagospodarowaniu terenu. Całość miała kosztować 9,8 mln zł, dofinansowanie ma wynieść prawie 6,9 mln zł.

Dzisiaj na sesji Rady Miejskiej Michał Missan złożył autopoprawkę do budżetu miasta na 2024 rok, przeznaczając 500 tys. złotych na opracowanie dokumentacji podgrzewanej murawy. Radni poparli ją jednogłośnie.

- Bardzo się cieszę, że na autopoprawka została wprowadzona. Ważne, by zabezpieczyć finansowanie dla gruntownej modernizacji dla całego stadionu, byśmy najpóźniej do końca kadencji gruntownie zmodernizowali cały ten obiekt i by był to nowy stadion dla Elbląga – mówił na sesji Rady Miejskiej Rafał Traks, radny PiS.

- W poniedziałek spotkałem się z zarządem Olimpii Elbląg, obecny był również przedstawiciel stowarzyszenia kibiców. Ustaliliśmy dalsze postępowanie - dzisiejsza zmiana w budżecie to pierwszy krok. Myślę, że powoli, tak jak obiecałem przed wyborami, ten stadion będziemy przywracali do jego świetności – odpowiedział Michał Missan.