Policjanci eskortowali auto z ranną trzylatką

Kilka policyjnych radiowozów eskortowało przez Elbląg rodziców z ranną córką. Trzylatka mocno krwawiła po tym, jak spadła ze schodów. Po opatrzeniu w szpitalu wróciła do domu.

- Sytuacja wyglądała dość dramatycznie. W sobotę, około godz. 15 na numer 112 zadzwonili zrozpaczeni rodzice, że ich trzyletnia córka spadła ze schodów, rozbiła głowę, traciła przytomność. Dzwonili już z auta w drodze do szpitala, jechali do Elbląga od strony Malborka – relacjonuje Jakub Sawicki z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Policjanci eskortowali rodziców i ranne dziecko od miejscowości Szopy przez główne ulice Elbląga do Szpitala Miejskiego, gdzie znajduje się oddział dziecięcy.

- Dziecko bezpiecznie dotarło do szpitala w eskorcie policjantów. Jesteśmy po to, by pomagać też w takich sytuacjach – dodaje Jakub Sawicki.

- W sobotę 22 stycznia przywieziono na sygnale dziecko z urazem głowy. W ambulatorium Izby Przyjęć przy Żeromskiego zaopatrzono ranę i dziecko wróciło do domu. Nie wymagało hospitalizacji – informuje Małgorzata Adamowicz, rzecznik prasowy Szpitala Miejskiego w Elblągu.

Krótki film z eskorty nagrał i opublikował w sieci jeden z elblążan.