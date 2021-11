Policjanci poszukują zaginionego 16-latka

Elbląscy policjanci poszukują zaginionego Mateusza Łysko, lat 16, zam. Elbląg, ul. Giermków.

16-latek w dniu 16 października wyszedł z domu i do chwili obecnej do niego nie powrócił. Prosimy wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu osoby zaginionej o przekazanie ich na numer telefonu alarmowego 112, 997 lub bezpośrednio do policjanta prowadzącego postępowanie 47 734 16 20. Wszelkie informacje dot. poszukiwanego można przesyłać anonimowo na adres (policja@elblag.ol.policja.gov.pl).