Policjanci sprawdzają, czy mieszkańcy stosują się do zaleceń

Nowa i trudna sytuacja, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy, związana z występowaniem koronawirusa COVID-19, wymaga podjęcia specjalnych decyzji i procedur. Jedną z nich jest wdrożony ścisły nadzór nad osobami objętymi kwarantanną domową. Umundurowani policjanci wspierając służby sanitarne przynajmniej raz na dobę sprawdzają, czy osoby te znajdują się w miejscu kwarantanny oraz czy nie potrzebują pomocy.

Policjanci nie wchodzą do mieszkań, a nawiązują kontakt z taką osobą korzystając z dostępnych urządzeń telekomunikacyjnych. Następnie w uzgodniony sposób potwierdzają jej obecność w tym miejscu. Zebrane informacje przekazują służbom sanitarnym.

W czasie panującej epidemii również policjanci mierzą się z nowymi zadaniami i zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się wirusa wywołującego COVID-19. Części z nich można uniknąć, jeżeli wszyscy będą stosować się do przepisów, zaleceń i decyzji. Jedną z takich decyzji, jaką może zostać objęta osoba, co do której zachodzi podejrzenie, że może być nosicielem wirusa, jest decyzja o objęcie jej kwarantanną domową.

Policjanci wspierając działania służb sanitarnych prowadzą nadzór nad osobami objętymi taką kwarantanną. Do realizacji tych zadań w pierwszej kolejności kierowani są funkcjonariusze, którzy znają dany teren i lokalnych mieszkańców. Są to również policjanci posiadający odpowiednie przeszkolenie i wyposażeni w indywidualne środki ochrony. Dzięki temu w razie konieczności podjęcia interwencji wobec osoby objętej kwarantanną, zminimalizowane jest ryzyko rozprzestrzenienia wirusa na kolejne osoby.

Należy podkreślić, że ten nadzór prowadzą wyłącznie umundurowani funkcjonariusze, którzy korzystają z oznakowanych radiowozów podjeżdżając pod znany im adres. Policjanci nawiązują kontakt z osobą objętą kwarantanną korzystając z dostępnych urządzeń telekomunikacyjnych. Następnie w uzgodniony z tą osobą sposób potwierdzają jej obecność w danym miejscu.

(link do filmu na kanale YouTube)

Przypominamy, że powiadomienie (niezależnie od sposobu, np. telefoniczne) o objęciu kwarantanną jest wiążące prawnie i ściśle związane z powszechnym bezpieczeństwem.

Podkreślamy, że:

- policjanci sprawdzają regularnie i zbierają informacje o tym, czy osoba objęta decyzją o kwarantannie stosuje się do postanowień tej decyzji. Jeśli okaże się, że nie, to informacja taka zostanie przekazana do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który jest organem władnym do nałożenia na taką osobę kary, która może wynosić nawet 5000 zł. Ponadto wobec takiej osoby prowadzone będą czynności w związku z popełnieniem przez nią wykroczenia z art. 116 kw. Mandat za takie wykroczenie może wynosić nawet 500 zł

- jeśli osoba, u której potwierdzono zakażenie oddali się z miejsca, w którym powinna przebywać, będzie odpowiadać zgodnie z art. 161 kk, który za takie przestępstwo przewiduje karę roku pozbawienia wolności

- policjanci stale kontrolują czy przedsiębiorcy – właściciele firm i lokali usługowych, gastronomicznych i handlowych stosują się do ograniczeń nałożonych na nich Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia w RP stanu zagrożenia epidemicznego. Jeśli okaże się, że nie – poniosą oni, w zależności od okoliczności naruszenia, odpowiedzialność przewidzianą w art. 165 kk lub 54 kw. Kara przewidziana w kodeksie karnym za takie przestępstwo może wynosić nawet 8 lat pozbawienia wolności. Grzywna za wykroczenie z art. 54 KW to maksymalnie 500 zł

Pamiętajmy przede wszystkim, że największym zagrożeniem jest fakt, iż postępując niewłaściwie, możemy pośrednio przyczynić się nawet do czyjejś śmierci. Dlatego apelujemy do wszystkich o opanowanie i zachowanie trzeźwości umysłu oraz racjonalnego postępowania.