Polskie Malediwy, czyli jezioro Jasne (Na spacer z portelem, odc. 5)

Jezioro Jasne ze względu na przejrzystość wody określone jest "polskimi Malediwami" (zdjęcie z konkursu Fotka Miesiąca, autor PitElFoto)

Jezioro Jasne, zwane także czystym, to niesamowite miejsce na Pojezierzu Iławskim. Przy dobrych warunkach pogodowych widoczność sięga do 15 metrów. To zdecydowanie miejsce, które warto zobaczyć i przekonać się na własne oczy, czy rzeczywiście jest to najczystszy zbiornik wodny w kraju, nazywany polskimi Malediwami.

Spacer leśną ścieżką Swoją wyprawę nad jezioro Jasne rozpoczynam na leśnym parkingu. Tu zaczyna się ścieżka dydaktyczna, na trasie której są liczne tablice informujące o faunie i florze. Zdecydowanie jest tu więcej osób niż choćby w odwiedzanym poprzednio Piórkowie, jednak miejsce jest popularne raczej wśród miejscowych. Dojście ścieżką do samego jeziora to dystans nieco ponad kilometra i już można podziwiać widoki krystalicznie czystej wody. Przyznam szczerze, że przyzwyczajona raczej do górskich widoków nie spodziewałam się tak ciekawego miejsce pośrodku lasu. Tu się nie wykąpiesz Jezioro jest tak czyste ze względu na jego kwaśny odczyn, przez który nie jest w nim zbyt rozwinięte życie roślin czy zwierząt. Nie są to sprzyjające warunki do rozwoju wodnego życia, jednak w tych wodach można wypatrzeć okonie karłowate. Jezioro jest objęte zakazem kąpieli. Warto poza dotarciem do punktu widokowego ruszyć dalej. Można obejść całe jezioro, a trasa liczy ok. 3 km i z pewnością każdy sobie z nią poradzi. Autorka nad jeziorem Plaskim (fot. archiwum prywatne) To jeszcze nie koniec Samo pokonanie ścieżki nie zajmuje wiele czasu, dlatego jeśli już jesteśmy w tych rejonach, warto przedłużyć spacer. Jest kilka alternatyw na jego kontynuowanie, ja wybrałam dojście do punktu widokowego, skąd rozpościera się widok na jezioro Płaskie. Cała trasa liczy 12 km, przebiega w całości po płaskim terenie. Jeśli ktoś wybiera się z dziećmi, do samego punktu widokowego można podjechać autem. Pan Samochodzik W niedalekim Jerzwałdzie znajduje się dom, w którym mieszkał Zbigniew Nienackiego, znany wszystkim autor serii książek o przygodach Pana Samochodzika. Fani jego twórczości z pewnością dostrzegą, że okolice kanału Jerzwałdzkiego były inspiracją do napisania części „Pan Samochodzik i Winnetou". Nad jeziorem znajdowała się też z resztą przystań, gdzie pisarz cumował łódź. Wyprawa w te tereny to nie tylko okazja na fajny spacer, to też ciekawa opcja, żeby samemu przypomnieć sobie przygody postaci wykreowanych przez Zbigniewa Nienackiego, ale także zaciekawić nimi najmłodszych.

Aleksandra Niziołek