Pomoc osobom bezdomnym w chłodne dni

W okresie niskich temperatur powinniśmy być szczególnie wyczuleni na los osób bezdomnych, apeluje o to elbląski samorząd i służby, które starają się pomóc tym osobom.

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na bieżąco kontrolują miejsca pobytu osób bezdomnych – we współpracy ze Strażą Miejską oraz Policją. Monitorowane są miejsca, w których stwierdzono fakt przebywania osób bezdomnych, pracownicy socjalni i funkcjonariusze Straży Miejskiej podejmują działania w celu zabezpieczenia tych osób w ośrodkach wsparcia.

Bezdomni mogą uzyskać schronienie w placówce przy ul. Nowodworskiej 49, gdzie działają schronisko, schronisko z usługami opiekuńczymi, noclegownia i ogrzewalnia. Jadłodajnia prowadzona przez Caritas przy ul. Zamkowej 17 od 2 listopada wydaje gorące posiłki osobom potrzebującym, w tym bezdomnym – skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. pod numerem 800 165 320 funkcjonuje bezpłatna całodobowa infolinia dla osób bezdomnych działająca w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie. Pod wskazanym numerem osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy. W załączonej informacji znajdują się dane instytucji, służb i organizacji działających na terenie Elbląga na rzecz osób bezdomnych. Gdzie szukać pomocy? - tabela kontaktów i zakres udzielanej pomocy Osobnym problemem jest też los pozostawionych na mrozie czworonogów. Tu również apelujemy do mieszkańców o zgłaszanie przypadków uwiązanych, czy porzuconych w taką pogodę zwierzaków. Takie sytuacje można zgłaszać do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt lub Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.