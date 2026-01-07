Pomogli zagrożonym śmiertelnym wychłodzeniem

Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Elblągu po raz kolejny udowodnili, jak ważna jest szybka reakcja w sytuacjach zagrożenia życia. Dzięki ich zdecydowanym działaniom pomoc na czas otrzymały osoby dotknięte kryzysem bezdomności, którym groziło śmiertelne wychłodzenie.

Fot. KMP Elbląg

Do pierwszego zdarzenia doszło w miniony wtorek (6 stycznia br.) po godzinie 22. Oficer dyżurny elbląskiej jednostki odebrał dramatyczne zgłoszenie od 51-letniego mężczyzny, który wraz ze swoim 68-letnim kolegą przebywał w miejscowości Dłużyna pod Elblągiem. Mężczyźni pomieszkiwali w przyczepie kempingowej, bez opału, w skrajnie niskiej temperaturze. Zgłaszający obawiał się, że mogą zamarznąć.

Policjanci natychmiast udali się na miejsce. Widząc realne zagrożenie dla życia obu mężczyzn, przewieźli ich do Domu dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta przy ul. Nowodworskiej 49 w Elblągu, gdzie otrzymali niezbędną pomoc i schronienie.

Do podobnej sytuacji doszło również wczoraj przy ul. Nowodworskiej w Elblągu. Policjanci z Wydziału Prewencji podczas patrolu zauważyli 70-letniego, niepełnosprawnego mężczyznę poruszającego się na wózku inwalidzkim. Mężczyzna, dotknięty kryzysem bezdomności, z uwagi na trudne warunki atmosferyczne i niską temperaturę nie był w stanie samodzielnie dotrzeć do Domu dla Bezdomnych. Funkcjonariusze udzielili mu pomocy, prowadząc przez blisko kilometr wózek inwalidzki do placówki przy ul. Nowodworskiej. Na miejscu zapewniono mu opiekę, a dodatkowo policjanci wyposażyli wózek w elementy odblaskowe, poprawiające widoczność i bezpieczeństwo.

Elbląscy policjanci regularnie kontrolują pustostany oraz inne miejsca, w których mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy. Jednak sygnały od mieszkańców w takich nagłych sytuacjach są nieodzowne. Apelujemy, aby nie przechodzić obojętnie wobec osób zagrożonych wychłodzeniem, szczególnie tych dotkniętych kryzysem bezdomności. W takich przypadkach można powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, a także internetowo – za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Pamiętajmy, że nawet najmniejszy gest może uratować komuś życie. Dostępna jest również infolinia pomocy dla osób w kryzysie bezdomności: 0 800 165 320.