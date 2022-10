Popatrz w niebo! (Opowieści z lasu, odc. 342)

© Francis C. Franklin / CC-BY-SA-3.0, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Początek października to od lat okazja do obchodzenia Europejskich Dni Ptaków. Właśnie teraz liczne gatunki migrują na zimowiska, o czym czytamy m. in. na portalu ekologia.pl.

- Ideą święta jest rozbudzenie zainteresowania przyrodą poprzez aktywne uczestnictwo w wycieczkach, prelekcjach, odczytach licznie organizowanych w pierwszy październikowy weekend, a skupiających się wokół idei poznania i ochrony ptaków – czytamy na portalu. W naszym regionie przy okazji jesiennych migracji Nadleśnictwo Elbląg i Stowarzyszenie Drapolicz od lat organizują Ptasi Piknik. Warto obserwować ptaki, poszerzać wiedzę na ich temat, bo to przecież fascynujące stworzenia, a obserwacja ich to doskonała forma rekreacji. - W tym roku na Ptasim Pikniku pojawił się błotniak stepowy. To gatunek, którego obecność na Górze Pirata zaznacza się dość rzadko, najczęściej tylko kilka razy w roku. Przelatują kobuzy, których liczebność powoli zaczyna spadać. Za to na miejscu liczenia coraz więcej pojawia się krogulców i zaczynają się pojawiać późniejsze ptaki, jak sokół wędrowny czy błotniak zbożowy. Zauważalne są też intensywne przeloty sójek czy np. ptaków wróblowych w olbrzymich ilościach - relacjonuje Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg. - Idea wspólnej obserwacji migrujących ptaków zrodziła się w 1993 roku, kiedy to po raz pierwszy zorganizowano Światowe Dni Ptaków. Ich organizatorem a zarazem pomysłodawcą była Birdlife International – przypomina ekologia.pl. W Polsce inicjatywę organizuje, koordynuje i promuje Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. - W tym roku gatunkiem patronującym Europejskim Dniom Ptaków w Polsce została modraszka Cyanistes caeruleus, częsty gość przydomowych karmników. Jak doskonale wiedzą wszyscy ornitolodzy, a szczególnie obrączkarze, jest to niezwykle waleczny ptak. Jego niebiesko-żółte barwy upierzenia mają dla nas symboliczne znaczenie. Tym wyborem chcieliśmy okazać solidarność z walczącą Ukrainą i uchodźcami z tego kraju, przebywającymi w Polsce – czytamy na stronie OTOP.

oprac. TB