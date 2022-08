Pośród drzew i kamer

Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu dotycząca parku Traugutta – taki przetarg ogłosiło miasto. Inwestycja jest związana z Budżetem Obywatelskim.

Ta inwestycja swoim zakresem obejmuje miedzy innymi: dostawę i instalację kamer monitoringu wizyjnego na 6 słupach na terenie parku, budowę dwóch szaf punktów kamerowych wraz z niezbędnym wyposażeniem, wybudowanie przyłączy telekomunikacyjnych do projektowanych punktów kamerowych; wybudowanie przyłączy optotelekomunikacyjnych wraz z zasilaniem do projektowanych dwóch szaf punktów kamerowych; doposażenie Punktu Dostępowego Miejskiej Sieci Szerokopasmowej „ELMAN” dla potrzeb rozbudowy systemu monitoringu, dostawę niezbędnego oprogramowania i licencji... Na realizację zamówienia wykonawca będzie miał 90 dni. Oferty można składać do 26 sierpnia.

Zadanie dotyczy poprzedniego Budżetu Obywatelskiego, konkretnie projektu: "Upięknijmy Park Traugutta – zasadzenie roślinności, instalacja monitoringu i remont alejek". Całość projektu opiewa na 480 tys. zł. W informacjach dotyczących zadania czytamy m. in., że zgodnie z opinią Departamentu Innowacji i Informatyki "monitoring techniczny jest możliwy do wykonania. Minimalny koszt to ok. 300 tys. zł". Dowiadujemy się też, że według oceny urzędników park Traugutta jest miejscem trudnym do monitorowania ze względu na "pochyły teren i nisko rosnące drzewa".