Poszukiwany od 2005 roku. W Elblągu schował się... w łazience

Fot. KMP Elbląg

Był poszukiwany od 2005 roku. Miał ukrywać się za granicą oraz... podawać za inną osobę. 53-latek przyjechał jednak do Polski, a dokładnie do Elbląga i to tu zatrzymali go policjanci z Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób.

Gdy kryminalni zapukali do drzwi jednego z mieszkań w elbląskiej dzielnicy Zatorze, ten schował się w łazience. 53-latek ma do odbycia karę 3 lat pozbawienia wolności za oszustwa. Teraz najbliższy czas spędzi w zakładzie karnym.
      


  • Jak zwykle zdjęcie do artykułu pierwsza klasa.. po prostu majstersztyk.. klasa.. a tak na serio to amatorszczyzna jak nic.. poziom portelu ostatnio szoruje po dnie.. i nie mówię tu o samych zdjęciach, ale również o poziomie artykułów, zarówno merytorycznym, jak i gramatycznym i ortograficznym..
  • ai?
  • oj znowu sukcesu wielkie mi tych ludzi masakraaa po co o tym pisać nie ma powazniejszych spraw? to nie jest ciekawe. o byle czym napisza a o innych waznych sprawach kryminlanych nie wiec z czym do ludzi? to dzieciom w żłobku czytajcie, nie robi wrazenia na dorosłych
