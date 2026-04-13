Poszukiwany od 2005 roku. W Elblągu schował się... w łazience

Fot. KMP Elbląg

Był poszukiwany od 2005 roku. Miał ukrywać się za granicą oraz... podawać za inną osobę. 53-latek przyjechał jednak do Polski, a dokładnie do Elbląga i to tu zatrzymali go policjanci z Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób.

Gdy kryminalni zapukali do drzwi jednego z mieszkań w elbląskiej dzielnicy Zatorze, ten schował się w łazience. 53-latek ma do odbycia karę 3 lat pozbawienia wolności za oszustwa. Teraz najbliższy czas spędzi w zakładzie karnym.



nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu