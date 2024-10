Potrącenie 15-latka na Rycerskiej

fot. nadesłane

We wtorek (1 października) ok. godz. 20 doszło do potrącenia 15-latka na ul. Rycerskiej. Poszkodowany trafił do szpitala.

Jak informuje policja, kierujący osobowym oplem jechał od strony skrzyżowania z Tysiąclecia i Wyszyńskiego. Przy skrzyżowaniu z ul. Giermków na przejście dla pieszych, przy migającym zielonym świetle, wbiegł 15-latek. Został potrącony przez opla już po przebiegnięciu pierwszej części pasów. Samochód wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle, na szczęście nie poruszał się zbyt szybko. 15-latek ze złamaną nogą został przetransportowany do szpitala. Policjanci wyjaśniają szczegóły zdarzenia. Kierowcy opla grozi utrata prawa jazdy.

msob