Potrącenie na Teatralnej

Dziś (20 stycznia) po godz. 14 na Teatralnej na przejściu dla pieszych doszło do potrącenia 66-letniej kobiety. Z ustaleń policji wynika, że kierowca pomylił gaz z hamulcem.

Do potrącenia doszło na ul. Teatralnej na przejściu dla pieszych. Na miejsce udała się policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. - Kierowca porshe oświadczył, że przed przejściem dla pieszych pomylił gaz z hamulcem i przyśpieszył, w wyniku czego potrącił znajdującą się na przejściu kobietę. Stan 66-latki na chwilę obecną jest ciężki. Została przewieziona do szpitala. 45-letni kierowca jest trzeźwy, posiada uprawienia do kierowania. Jego prawo jazdy zostanie zatrzymane, a do sądu skierowany wniosek o ukaranie. - mówiła pracująca na miejscu zdarzenia policjantka.

fot. Anna Dembińska

Utrudnienia na ul. Teatralnej mają trwać do około godz. 16.