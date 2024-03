Potrącenie rowerzysty przy al. Grunwaldzkiej

W sobotę (30 marca) około godziny 9, na terenie tzw. Elzam Marketu doszło do potrącenia rowerzysty. Mężczyzna trafił do szpitala.

Do wypadku doszło w okolicach myjni samoobsługowej przy al. Grunwaldzkiej. 31-latek kierujący osobową laguną wyjeżdżał ze stacji benzynowej w kierunku hali Elza, gdzie potrącił ok. 70-letniego rowerzystę. Poszkodowany trafił do szpitala między innymi ze złamaniem przedramienia.

Ze względu na obrażenia rowerzysty sprawa będzie miała swój dalszy ciąg w sądzie. Kierującemu prawdopodobnie odebrane zostanie też prawo jazdy. Obaj uczestnicy ruchu byli trzeźwi.

fot. nadesłana