Potrzebna pomoc pogorzelcom z Jegłownika

W pożarze budynku mieszkalnego w Jegłowniku, który wybuchł nocą 20 września poszkodowanych zostało aż dziewięć osób. Cztery z nich trafiły do szpitala, a wszyscy stracili dorobek życia. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim prosi o rzeczowe wsparcie pogorzelców.

Przypomnijmy, że do pożaru doszło w budynku mieszkalnym w Jegłowniku (gmina Gronowo Elbląskie) około godz. 3. Do szpitali trafiło aż dziewięć osób, w tym sześcioro dzieci. - Cztery z nich trafiły do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Ich stan jest stabilny, jednak wymagają one hospitalizacji – mówił w rozmowie z nami 20 września Sebastian Makowski, rzecznik prasowy Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu. Na szczęście nikt nie zginął, ale lokatorzy budynku stracili dorobek całego życia. Paliło się poddasze i dach domu, w którym w sumie przebywało 11 osób. Sytuacja była dramatyczna. Kobieta i troje dzieci ratując się, wyskoczyły z okna na drugiej kondygnacji budynku.

Wójt Gminy Gronowo Elbląskie Marcin Ślęzak jeszcze tego samego dnia był na miejscu pożaru. - Budynek jest wyłączony z użytkowania. Dwójka lokatorów znalazła schronienie u rodziny, tak zdecydowały. My mamy gotowe do zamieszkania lokale w Jasionnie, taką propozycję już złożyliśmy poszkodowanym. Jednak myślimy o tym, aby rozdysponować pogorzelcom lokale bliżej Jegłownika - mówił w rozmowie z nami 20 września Marcin Ślęzak.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim prosi o pomoc rzeczową dla pogorzelców z Jegłownika.

- Zwracamy się z prośbą o wsparcie rzeczowe dla czterech rodzin, które 20 września straciły cały dorobek całego życia w wyniku pożaru. Prosimy również, aby darowane rzeczy były najlepiej nowe, ewentualnie używane, ale w bardzo dobrym stanie. Potrzeby rodzin są ogromne: żywność, odzież, artykuły szkolne, chemiczne, pościel, ręczniki. Artykuły można dostarczać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Górnym, ul. Łączności 3, pokój numer 2 – mówi Marzena Białogrzywa, kierownik GOPS w Gronowie Elbląskim.