Powiat Elbląski Samorządem 30-lecia Polskiej Transformacji

Starosta Elbląski Maciej Romanowski i Przewodnicząca Rady Powiatu w Elblągu Genowefa Kwoczek składają serdeczne podziękowania dla obecnych i byłych: Członków Zarządu Powiatu w Elblągu, Radnych Rady Powiatu w Elblągu oraz Pracowników wszystkich Jednostek Organizacyjnych powiatu za wyróżnienie Powiatu Elbląskiego tytułem Samorządu 30-lecia Polskiej Transformacji. Zobacz zdjęcia.

Nagroda ta została przyznana Powiatowi Elbląskiemu, decyzją Rady Programowej i Organizatorów Ogólnopolskiego Programu Umacniania Wiarygodności „Sylwetki i Marki 30-lecia Wolności RP”, w oparciu o analizę działań naszego samorządu w całym okresie jego funkcjonowania.

To dzięki Waszej pracy, zaangażowaniu, nieszablonowym pomysłom i innowacyjnym rozwiązaniom mieliśmy zaszczyt i przyjemność odebrać ten wyjątkowy laur 24 stycznia 2020 roku podczas Wielkiej Gali w Warszawie.

Zdajemy sobie sprawę jak wiele jest jeszcze do zrobienia i wyróżnienie to traktujemy jako zobowiązanie do jeszcze bardziej wytężonej pracy.

Dziękujemy również Marszałkom Województw i Wojewodom, którzy objęli honorowym patronatem to wydarzenie, w szczególności Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu Panu Arturowi Chojeckiemu.

