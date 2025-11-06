Powiatowy Urząd Pracy oferuje

Kilkudziesięcioma ofertami pracy dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu. Zobacz, w jakich zawodach można znaleźć obecnie zatrudnienie.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy w branży:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ : elektromechanik sprzętu AGD, elektromechanik, elektromonter, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, mechanik pojazdów ciężarowych, mechanik pojazdów samochodowych-elektromechanik, mechanik samochodowy-wulkanizator, monter (sieci wodnych i kanalizacyjnych), pomocnik elektromontera-operator minikoparki, spawacz, ustawiacz-operator laser Fiber, wulkanizator;

BUDOWLANEJ: cieśla, inżynier budowy, murarz, operator minikoparki/koparko-ładowarki, kierowca-brukarz;

STOLARSKIEJ: kierownik produkcji (branża meblowa), lakiernik meblowy, operator CNC (5 osiowe), operator maszyn stolarskich, operator traków taśmowych, pilarz piły panelowej, szlifierz meblowy, tapicer, technolog-produkcja mebli;

SPECJALIŚCI: asystent projektanta, asystent prokuratora, dyrektor DPS,grafik, księgowa/wy-samodzielne stanowisko, młodsza/szy pielęgniarka/ratownik medyczny ambulatorium z izbą chorych, opiekun medyczny, pielęgniarka, pracownik biurowy, specjalista ds. epidemiologii, starszy inspektor ds. BHP, starszy referent administracyjny;

PEDAGOGICZNEJ: logopeda, nauczyciel biologii, nauczyciel chemii, nauczyciel informatyki, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel przedmiotu biznes i zarządzanie, nauczyciel przyrody, nauczyciel psycholog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, opiekunka dziecięca w żłobku, pedagog specjalny, wychowawca;

USŁUGOWEJ: asystent brokera, fryzjer damsko-męski, barman kelner, handlowiec menager, kucharz, opiekun/ka PCK, opiekun, pomoc dentystyczna, sprzedawca;

INNE: bibliotekarz/ bibliotekarka, kierowca kat. C+E, kierowca kat. B, myjkowy pojazdów ciężarowych, osoba do kroju i szycia, pracownik fizyczny do produkcji opakowań, kierownik magazynu (magazyn materiałów pędnych i smarów), pracownik fizyczny-pomocniczy, pracownik reklamy/ monter, pracownik produkcji, szwaczka;

Oferty pracy dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie):

kasjer-sprzedawca, przedstawiciel handlowy/opiekun klienta, mobilny pracownik administracyjno-handlowy, pracownik fizyczny (z uprawnieniami na wózki widłowe UDT), pracownik ochrony-pracownik placu, pracownik gospodarczy-sprzątanie pomieszczeń biurowych;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl oraz na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.