Powstaje baza pod Szkołę Mistrzostwa Sportowego

1 września powstanie w Elblągu Centralny Ośrodek Edukacyjno-Sportowy. który zostanie utworzony na bazie IV LO, Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. W czwartek uchwałę w tej sprawie podjęli elbląscy radni.

O szczegółach związanych z utworzeniem COES-u pisaliśmy tydzień temu. W czwartek na sesji Rady Miejskiej przedstawiciele wszystkich klubów chwalili ten pomysł, który zdaniem władz miasta ma być krokiem do rozwoju młodzieżowego sportu i stworzenia w przyszłości w Elblągu Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Radni jednogłośnie poparli tę uchwałę.

- To bardzo dobry projekt, przedyskutowaliśmy go na komisjach. Nie ma wątpliwości, że dla sportowych dyscyplin priorytetowych to krok do przodu. Padły też deklaracje ze strony Departamentu Edukacji, że zawodnicy pozostałych dyscyplin i trenerzy będą mieli również możliwość dalszego rozwoju – przyznał radny niezależny Bogusław Tołwiński, nauczyciel i trener z wieloletnim doświadczeniem. - Są oczywiście wątpliwości, co z obecnie prowadzonymi zespołami, których uczniowie nie będą uczniami szkoły sportowej, co z trenerami. Mam nadzieję, że wszystko się wyjaśni. Ucieszyło mnie to, że zostanie stworzony fundusz SKS-ów, których nie było przez ostatnich kilka lat. Martwi trochę proporcja, że 80 procent funduszy pójdzie na dyscypliny prirotytetowe, a 20 na pozostałe. Podobno tak było też dotychczas, ale chciałbym zwrócić uwagę na mnóstwo dzieci, które zajmują się sportem wiele lat, robią to z pasją i nie możemy ich zostawić. Apeluję, by wszyscy o tych deklaracjach pamiętali.

- Projekt wydaje się dobry, warty uwagi. Rozumiem, że ma na względzie utworzenie w przyszłości Szkoły Mistrzostwa Sportowego, by mieć możliwość pozyskania funduszy z Ministerstwa Sportu. Rozumiem, że żadnych zwolnień w tym obszarze nie będzie – upewniał się radny Rafał Traks.

- Faktycznie 80 procent jest przeznaczonych na dyscypliny priorytetowe, ale tak jak mówiliśmy na komisjach – nic nie jest stworzone raz na zawsze. Lista dyscyplin priorytetowych może się zmieniać. Proszę zwrócić uwagę, w ostatnim czasie dzięki dużym osiągnięciom kajakarzy, to właśnie kajakarstwo zostało wciągnięte na tę listę. Jeśli będą potrzeby, to będzie ona oczywiście modyfikowana – stwierdził wiceprezydent Janusz Nowak.

- Celem tego programu nie jest restrukturyzacja czy znalezienie oszczędności. Chcemy doprowadzić do powstania w Elblągu Szkoły Mistrzostwa Sportowego – mówił jeszcze w ubiegłym tygodniu Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. Zapewnił podczas ostatniej konferencji prasowej, że w wyniku przekształceń nikt nie straci pracy.

Radny Marek Pruszak dopytywał podczas sesji, czy po utworzeniu COES utrzymane zostaną klasy integracyjne w IV Liceum Ogólnokształcącym. Wiceprezydent Janusz Nowak zapewnił, że tak się stanie.