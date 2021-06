Pożar budynku usługowego na Zawadzie

Dziś (1 czerwca) około godz.13 wybuchł ogień na poddaszu w budynku usługowym przy ul. Kasprzaka. Strażakom udało się zatrzymać pożar w nieużytkowanej części budynku, dzięki czemu ogień nie rozprzestrzenił się na sąsiadujące sklepy. W akcji gaśniczej brało udział ponad 20 strażaków. Więcej szczegółów wkrótce. Zobacz zdjęcia.

- Pożarem objęty był szczyt budynku, z którego ogień wydobywał się na około 3 metry, obiekt był całkowicie zadymiony. Mieliśmy problemy z dojściem do wnętrza budynku, weszliśmy do środka przez okno i udało nam się zlokalizować centralnie źródło pożaru. Udało nam się złapać pozostałą część, wielce prawdopodobne było to, że pożarem będzie objęta lewa i prawa strona w całości –mówi strażak dowodzący akcją gaśniczą.

W akcji gaśniczej brało udział 6 zastępów z obu elbląskich jednostek, w sumie ponad 20 strażaków. Policja prowadzi dochodzenie wyjaśniające przyczyny pożaru.