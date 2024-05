Pożar w autokomisie przy Warszawskiej

W komisie samochodowym przy ul. Warszawskiej po godz. 7 wybuchł pożar. Na miejsce wezwano kilka jednostek straży pożarnej. Ruch na Warszawskiej jest utrudniony, policja na czas akcji służb wprowadziła wahadłowy przejazd. Zobacz zdjęcia. Więcej szczegółów wkrótce.

Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze o godz. 7.30. Na miejsce skierowano zastępy z obu elbląskich jednostek PSP.

- Zostali zadysponowani do pożaru hali warsztatowej przy ul. Warszawskiej. Na miejscu zastaliśmy pożar w pełni rozwinięty, widoczne duże zadymienie i płomienie wydobywające się z otworów w warsztacie. To hala o wymiarach około 20 na 10 m. Jeden z pracowników doznał poparzeń rąk i został przewieziony do szpitala - informuje st. kpt. Mateusz Norek, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej PSP w Elblągu.

Jak informują strażacy, w warsztacie, który jest częścią komisu samochodowego, znajdowało się kilka aut, które uległy częściowemu spaleniu. - W tym momencie trwają działania gaśnicze w natarciu. Dogaszamy pożar, wyciągamy nadpalone elementy. Akcja powinna potrwać jeszcze około kilku godzin.

Ruch na ul. Warszawskiej jest utrudniony. Policja wprowadziła przejazd wahadłowy, w tym rejonie miasta tworzą się korki.