Pożar w suszarni zboża

W piątek wieczorem doszło do pożaru suszarni zboża w Krasinie koło Pasłęka. Z ogniem walczyło pięć zastępów straży pożarnej.

13 listopada około godziny 21:00 do stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Elblągu wpłynęła informacja o pożarze suszarni do zboża w miejscowości Krasin w powiecie elbląskim. Do zdarzenia natychmiast zadysponowano strażaków z JRG nr 3 w Pasłęku oraz pobliską jednostkę OSP Jelonki.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu okazało się, że z dachu magazynu, w którym składowana była kukurydza, wydobywały się już płomienie, a w budynku panowało duże zadymienie.

Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu łącznie czterech prądów wody w natarciu, co w efekcie doprowadziło do ugaszenia pożaru. Działania były prowadzone z zewnątrz przy użyciu podnośnika hydraulicznego oraz wewnątrz magazynu. W celu dotarcia do zarzewi ognia konieczne było częściowe rozebranie konstrukcji dachu budynku. Na koniec wszystkie pomieszczenia zostały sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa kamerą termowizyjną oraz miernikiem wielogazowym. Na tym działania zakończono.

W zdarzeniu nie ucierpiała żadna osoba. Na miejscu pracowało łącznie pięć zastępów, w sumie 17 strażaków oraz policja.